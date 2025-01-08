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Tam Boyutta Gör Oyun monitörü teknolojisi nihayet oyuncuların yüksek yenileme hızına sahip ekran ya da yüksek çözünürlük arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağı bir noktaya ulaşıyor. Donanım üreticisi MSI, kullanıcılara her ikisini de sunacak yeni monitörünü tanıttı: MPG 272QR QD-OLED X50. Yeni monitör, Samsung'un QD-OLED piksel teknolojisine sahip dünyanın ilk 27 inç 2K 500Hz QD-OLED monitörü olarak nitelendiriliyor.

2K çözünürlük ve 500Hz yenileme hızı

MSI MPG 272QR QD-OLED X50, Samsung'un üçüncü nesil QD-OLED panelini kullanıyor ve bu panel, 500Hz gibi çok yüksek bir yenileme hızı vadediyor. Ayrıca 2560 x 1440p çözünürlük ve 0.03ms'lik GtG tepki süresi de öne çıkan kilit özellikler arasında yer alıyor.

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Monitör ayrıca 80Gbps bant genişliğine sahip UHBR20 DP 2.1 teknolojisiyle güçlendiriliyor. Ayrıca monitörde ekran yanma sorununu önleyen MSI OLED Care 2.0, hareket netliği sağlayan ClearMR 21000, VESADisplayHDR True Black 500, G-Sync, 98W PD USB-C bağlantı noktası ve çeşitli yapay zeka destekli özellik bulunuyor. Diğer bağlantı seçeneklerine gelince, MPG 272QR QD-OLED X50'de 2x HDMI 2.1 girişi, 1x DisplayPort 2.1a, 2x USB 5Gbps Type-A, 1x USB 5Gbps Type-B ve 1x kulaklık çıkışı bulunuyor. MSI, yeni monitörünün tam olarak ne zaman ve hangi fiyat ile satışa çıkacağını açıklamadı ancak muhtemelen bin dolar civarında olacaktır.

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MSI, dünyanın ilk 27 inç 2K 500Hz QD-OLED monitörünü tanıttı