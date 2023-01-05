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    MSI Stealth Studio serisi tanıtıldı: İnce, hafif, şık ama oyun canavarı

    MSI, CES 2023’te hem şık hem de performans odaklı dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. MSI Stealth Studio markası altında sunulan yeni modeller 17, 16, 14 inç formfaktörüne sahip.
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    MSI Stealth Studio serisi tanıtıldı! Hem oyun canavarı hem ince Tam Boyutta Gör
    MSI, CES 2023'te şık magnezyum alaşımlı gövdeye sahip MSI Stealth 17 Studio, Stealth 16 Studio ve Stealth 14 Studio olmak üzere üç Stealth serisi dizüstü bilgisayarı duyurdu. Bu üç ürün de zarif ve şık tasarımlarının yanı sıra güçlü donanımlarıyla da dikkat çekiyor.

    MSI Stealth Studio serisi, bir dizüstü bilgisayarından hem iş hem de oyun performansı bekleyenler için tasarlanmış vaziyette. İnce ve kumlanmış magnezyum-alüminyum alaşımlı metal kasa ve güçlü menteşeler ürünün ömrünü artırırken yeni nesil Intel ve Nvidia donanımları da performansı yükseltiyor.

    MSI Stealth 17 Studio özellikleri

    MSI Stealth Studio serisi tanıtıldı! Hem oyun canavarı hem ince Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: 13. Nesil Intel Core i9
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Ekran: 17.3 inç UHD (3840x2160), MiniLED, HDR 1000, 144Hz, IPS
    • Ekran kartı: GeForce RTX 4090 16GB
    • Bellek: 64GB’a kadar DDR5-5200
    • Depolama: 2x M.2 PCIe Gen 4 SSD
    • Boyutlar: 397.6 x 283.5 x 20.1 mm
    • Ağırlık: 2,8 kg

    MSI Stealth 17 Studio, 3840 x 2160 piksel ekran çözünürlüğüne ve 144 Hz yenileme hızına sahip 17,3 inç UHD 4K Mini LED ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran maksimum 1000nit parlaklığa erişebiliyor. Kaputun altında RTX 4090 grafik kartı ve 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü donanımın soğutmasında yeni Shared-Pipe tasarımı ve Cooler Boost 5 fanlar kullanılıyor.

    16 GB VRAM’in ynaı sıra 64 GB’a kadar RAM ve 2 TB SSD depolama içeren cihazda USB Type-C Thunderbolt bağlantı noktaları, USB Type-A, kombo 3,5mm jak, HDMI, bir SD kart okuyucu, parmak izi tarayıcı ve bir Ethernet bağlantı noktası bulunuyor.

    MSI Stealth 16 Studio özellikleri

    MSI Stealth Studio serisi tanıtıldı! Hem oyun canavarı hem ince Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: 13. Nesil Intel Core i9
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Ekran: 16 inç QHD+ (2560x1600), 240Hz, IPS
    • Ekran kartı: GeForce RTX 4070 8GB
    • Bellek: 64GB’a kadar DDR5-5200
    • Depolama: 2x M.2 PCIe Gen 4 SSD
    • Boyutlar: 355.8 x 259.7 x 19.95 mm
    • Ağırlık: 1.99 kg

    MSI Stealth 16 Studio ise 3840 x 2160 piksel ekran çözünürlüğüne, 16:10 en boy oranına ve 120 Hz yenileme hızına sahip 16 inç UHD 4K ekran ile birlikte gelmekte. 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci ve GeForce RTX 4070 ikilisinin bulunduğu cihazda 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve 2 TB'a kadar SSD depolama yer alıyor.

    MSI Stealth 14 Studio özellikleri

    MSI Stealth Studio serisi tanıtıldı! Hem oyun canavarı hem ince Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Ekran: 14 inç QHD+ (2560 x 1600), 240Hz, IPS
    • Ekran kartı: GeForce RTX 4070 8GB
    • Bellek: 64GB’a kadar DDR5-5200
    • Depolama: 1x M.2 PCIe Gen 4 SSD
    • Boyutlar: 315 x 246 x 19 mm
    • Ağırlık: 1.7 kg

    Son olarak MSI Stealth 14 Studio ise 2560 x 1600 piksel ekran çözünürlüğe, 16:10 en boy oranına ve 240 Hz yenileme hızına sahip 14 inç QHD+ ekran ile karşımıza çıkıyor. Donanım olarak, ürün, 8 GB VRAM'li Nvidia GeForce RTX 4070 veya 8 GB VRAM'li Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartına sahip. Bu grafik gücü ise Intel Core i7-13007H ile destekleniyor. 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve 2 TB'a kadar SSD depolamanın bulunduğu MSI Stealth 14 Studio’nun başlangıç fiyatı ise 1.599 dolar. MSI Stealth Studio serisi Şubat 2023’te satışa çıkacak.

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