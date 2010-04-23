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MSI'ın Mobility Radeon HD 5850'li dizüstü bilgisayarı GX640 satış sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın Mobility Radeon HD 5850'li dizüstü bilgisayarı GX640 satış sunuldu
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MSI'ın Mobility Radeon HD 5850'li dizüstü bilgisayarı GX640 satış sunuldu
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MSI oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı GX640'ın Amerika'da satışa sundu. Intel Calpella platformunu kullanan ve 15.4-inç (1680 x 1050) ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayara, 2.26GHz'de çalışan ancak Turbo Boost teknolojisiyle daha yüksek hızlara çıkabilen Core i5-430M işlemcisinden güç alıyor. 4GB bellek kapasitesine ve 500GB'lık sabit diske sahip olan mobil oyun sistemi, ekran kartıyla dikkat çekebilir.

DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5850 ile dizüstü bilgisayar, oyunculara yüksek grafik kalitesi ve gelişmiş video yetenekleri vaad ediyor. İhtiyaç duyduğu gücü 9 hücreli pil üzerinden sağlayan MSI GX640, aralıklık tuş tasarımına sahip chiclet klavye ile geliyor. Çift renkli Alüminyum kasaya sahip olan dizüstü bilgisayar, çok formatlı kart okuyucusu ve 2MP çözünürlüğünde entegre kamera gibi özelliklere de sahip.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit ile gelen MSI 6X640, Amerika'da 1099 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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1mpossible 9 yıl
bu fiyata türkiyeye gelse bi dakka durmam
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KANUNI61 9 yıl
kırmızı olsun 5 lira fazla olsun misali
güzel durmuş kırmızı şerit
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Mechatronik 9 yıl
forum.notebookreview.com/...

Heat - GPU
The following are the maximum GPU temperatures as reported by the AMD GPU Clock Tool when running various games and tests:

3DMark06: 80C
Unigine: 82C

Modern Warfare 2: 84C

IDLE (Windows High Performance Mode): 59C


fazla ısınıyo sanki
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ceycey11 9 yıl
9 cell pille kullanım süresi ne kadar acaba tabi ağıtlıkta önemli gerçekten bir notebook mu yoksa 3-4 kg ağırlığında priz olmayan yerlerde max 1-1.5 saat kullanabilen taşınabilir masaüstü modu bilgisayarımı?
ancak diz üstünde mob. 5850 olması ve bence oradaki satış fiyatı en büyük artıları. tabi bize ne zaman kaça gelir orasını bilmem
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aliyazc 9 yıl
makina güzel duruyor.
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yhwe 9 yıl
Arkadaslar sımdı bu makıne 1099$ ... Ben bunu almak ıstesem en ucuz nasıl alabılırım? Yanı yurtdısından getırtsem yıne bu fıyata mı patlar bana? Yada ne kadarlık bır fıyat farkı olur ortada ?
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melyyh 9 yıl
Haberde mobil 5850 nin teknik detaylarına da yer verilseydi çok yararlı olurdu.
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