MSI'ın Mobility Radeon HD 5850'li dizüstü bilgisayarı GX640 satış sunuldu

MSI oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı GX640'ın Amerika'da satışa sundu. Intel Calpella platformunu kullanan ve 15.4-inç (1680 x 1050) ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayara, 2.26GHz'de çalışan ancak Turbo Boost teknolojisiyle daha yüksek hızlara çıkabilen Core i5-430M işlemcisinden güç alıyor. 4GB bellek kapasitesine ve 500GB'lık sabit diske sahip olan mobil oyun sistemi, ekran kartıyla dikkat çekebilir.

DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5850 ile dizüstü bilgisayar, oyunculara yüksek grafik kalitesi ve gelişmiş video yetenekleri vaad ediyor. İhtiyaç duyduğu gücü 9 hücreli pil üzerinden sağlayan MSI GX640, aralıklık tuş tasarımına sahip chiclet klavye ile geliyor. Çift renkli Alüminyum kasaya sahip olan dizüstü bilgisayar, çok formatlı kart okuyucusu ve 2MP çözünürlüğünde entegre kamera gibi özelliklere de sahip.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit ile gelen MSI 6X640, Amerika'da 1099 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.