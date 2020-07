Muhteşem görsellerle yılın astronomi fotoğrafçıları yarışması başladı

Tam Boyutta Gör

Greenwich Gözlemevi olarak da bildiğimiz Royal Observatory Greenwich yani Greenwich Kraliyet Rasathanesi her yıl alanında uzman fotoğrafçıların yeteneklerini sergilediği The Astronomy Photographer of the Year yarışması düzenliyor. Bu yıl da yine muhteşem görseller var.

Büyük emek veriliyor

Rasathane yaklaşık 90 ülkeden 4000 üzerinde astronomi fotoğrafını değerlendirdi ve final aşamasına geçecek adayların seçkisini hazırladı. Gökyüzü, aurora, galaksiler, manzara gibi toplam 8 kategoride büyük emek verilmiş fotoğraflar yer alıyor.

İlginizi Çekebilir

Agora Vahşi Yaşam fotoğraf yarışması sonuçlandı

Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

Örneğin Aurora kategorisinde Stokksnes Aurora adlı çalışma için fotoğrafçının Kuzey Atlantik okyanusunda eksi 6 derecede diz üstünde beklemesi gerekmiş. Böylece aurora ışıklarının sudaki ve kumdaki yansımalarını yakalayabilmiş.

Tam Boyutta Gör

Big Moon, Little Werewolf adlı çalışma ise 3 yıl sürmüş. Fotoğrafçı köpeğinin dolunay dönemlerinde hareketsiz poz vermesini öğrenebilmesi için çok çaba harcadığınız belirtiyor. Bunların haricinde de güneşin, gezegenlerin, Samanyolu galaksisinin veya manzaraya uyum sağlamış yapıların onlarca etkileyici görseli yer alıyor. Yarışmanın kazananları yıl sonuna doğru açıklanacak ve 10000 pound ödül verilecek.

Tam Boyutta Gör

https://newatlas.com/photography/astronomy-photographer-of-the-year-2020-shortlist-gallery/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.