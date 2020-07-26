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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Muhteşem görsellerle yılın astronomi fotoğrafçıları yarışması başladı

    Greenwich Kraliyet Rasathanesi tarafından her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasında bu yıl da birbirinden etkileyici çalışmalar yer alıyor. Kazananlar ilerleyen dönemde açıklanacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Muhteşem görsellerle yılın astronomi fotoğrafçıları yarışması başladı
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    Greenwich Gözlemevi olarak da bildiğimiz Royal Observatory Greenwich yani Greenwich Kraliyet Rasathanesi her yıl alanında uzman fotoğrafçıların yeteneklerini sergilediği The Astronomy Photographer of the Year yarışması düzenliyor. Bu yıl da yine muhteşem görseller var.

    Büyük emek veriliyor

    Rasathane yaklaşık 90 ülkeden 4000 üzerinde astronomi fotoğrafını değerlendirdi ve final aşamasına geçecek adayların seçkisini hazırladı. Gökyüzü, aurora, galaksiler, manzara gibi toplam 8 kategoride büyük emek verilmiş fotoğraflar yer alıyor.

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    Örneğin Aurora kategorisinde Stokksnes Aurora adlı çalışma için fotoğrafçının Kuzey Atlantik okyanusunda eksi 6 derecede diz üstünde beklemesi gerekmiş. Böylece aurora ışıklarının sudaki ve kumdaki yansımalarını yakalayabilmiş.

    Muhteşem görsellerle yılın astronomi fotoğrafçıları yarışması başladı
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    Big Moon, Little Werewolf adlı çalışma ise 3 yıl sürmüş. Fotoğrafçı köpeğinin dolunay dönemlerinde hareketsiz poz vermesini öğrenebilmesi için çok çaba harcadığınız belirtiyor. Bunların haricinde de güneşin, gezegenlerin, Samanyolu galaksisinin veya manzaraya uyum sağlamış yapıların onlarca etkileyici görseli yer alıyor. Yarışmanın kazananları yıl sonuna doğru açıklanacak ve 10000 pound ödül verilecek.



    https://newatlas.com/photography/astronomy-photographer-of-the-year-2020-shortlist-gallery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    celalettin deniz (Celalettin Deniz) 1 sa.
    Bu fotoğrafları orjinal ebatta bulabilir miyiz?
    Yanıtla +2
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