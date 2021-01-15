Müziklerin ön planda olduğu platform oyunu Neon Beats, iOS için yayınlandı

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Plug In Digital'in yayıncılığını yaptığı, geliştiriciliğini ise Okyo Games'in yaptığı platform oyunu Neon Beats, iOS cihazlar için yayınlandı.

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Daha öncesinde PC için yayınlanan oyun Neon Beats, şu anda App Store üzerinde 27,99 TL'ye satılıyor. PC'de %96 olumlu yorum alan Neon Beats, müzikle platform mekaniklerinin harmanlandığı bir oyun. Müziklerin özellikle iyi olduğunu ve akılda kalıcı olduklarını söylemek gerek.

Mobil için özelleştirilmiş kontroller ile çıkışını yapan oyun, 5 kişilik tasarım öğrencisi grubun geliştirdiği bir oyun. Oyunu iOS cihazınıza yükleyebilmek için 114.4 MB boş alana ihtiyacınız var. Ayrıca 13.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

Son olarak oyunun Steam üzerinde ilk 4 bölümünün ücretsiz bir şekilde oynanabildiğini hatırlatalım.

Neon Beats Plug In Digital Oyunlar ₺27,99 114.4 MB

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