Samsung Galaxy Watch 6, kavisli ekranla geliyor: Pixel Watch'a benzeyecek

Tam Boyutta Gör Teknoloji sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, yeni nesil Galaxy Watch hakkında bazı ilgi çekici detaylar paylaştı. Kendisi Samsung tasarımcılarının bir sonraki modelde kavisli ekran camı kullanmaya karar verdiklerini söylüyor.

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Söz konusu tasarım değişikliğinin hayata geçirilmesiyle birlikte Galaxy Watch 6, Google'ın Pixel Watch modeline benzer bir görünümle karşımıza çıkacak. Bildiğiniz üzere sektör lideri Apple zaten yıllardır Apple Watch'larda kavisli ekran camı kullanıyor.

Avantajları ve dezavantajları var

Kavisli cam Galaxy Watch 6'ya daha şık bir görünüm kazandırmakla kalmayacak aynı zamanda parmağınız ekranın kenarından kolayca kayabileceği için kaydırma hareketlerine de yardımcı olacak. Fakat bu tasarımın camı çizilmelere ve darbelere karşı daha hassas hale getireceği de bir gerçek.

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Güney Koreli teknoloji devi bu yöndeki endişeleri dayanıklı safir kristal cam kullanarak ortadan kaldırabilir. Samsung'un Galaxy Watch 6 serisini ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı belli değil. Anca şirketin daha önceki duyuruları lansmanın Ağustos ayı civarında yapılacağını gösteriyor.

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