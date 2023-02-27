Samsung Galaxy Watch 6, kavisli ekranla geliyor: Pixel Watch'a benzeyecek

Söz konusu tasarım değişikliğinin hayata geçirilmesiyle birlikte Galaxy Watch 6, Google'ın Pixel Watch modeline benzer bir görünümle karşımıza çıkacak. Bildiğiniz üzere sektör lideri Apple zaten yıllardır Apple Watch'larda kavisli ekran camı kullanıyor.
Avantajları ve dezavantajları var
Kavisli cam Galaxy Watch 6'ya daha şık bir görünüm kazandırmakla kalmayacak aynı zamanda parmağınız ekranın kenarından kolayca kayabileceği için kaydırma hareketlerine de yardımcı olacak. Fakat bu tasarımın camı çizilmelere ve darbelere karşı daha hassas hale getireceği de bir gerçek.
Güney Koreli teknoloji devi bu yöndeki endişeleri dayanıklı safir kristal cam kullanarak ortadan kaldırabilir. Samsung'un Galaxy Watch 6 serisini ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı belli değil. Anca şirketin daha önceki duyuruları lansmanın Ağustos ayı civarında yapılacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.