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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 6, kavisli ekranla geliyor: Pixel Watch'a benzeyecek

    Samsung'un yeni nesil akıllı saati Pixel Watch'tan ilham alan bir tasarımla karşımıza çıkabilir. Şirketin Galaxy Watch 6'da kavisli cam kullanacağı bildiriliyor.
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    Galaxy Watch 6, kavisli ekranla geliyor: Pixel Watch'a benzeyecek Tam Boyutta Gör
    Teknoloji sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, yeni nesil Galaxy Watch hakkında bazı ilgi çekici detaylar paylaştı. Kendisi Samsung tasarımcılarının bir sonraki modelde kavisli ekran camı kullanmaya karar verdiklerini söylüyor.

    Söz konusu tasarım değişikliğinin hayata geçirilmesiyle birlikte Galaxy Watch 6, Google'ın Pixel Watch modeline benzer bir görünümle karşımıza çıkacak. Bildiğiniz üzere sektör lideri Apple zaten yıllardır Apple Watch'larda kavisli ekran camı kullanıyor.

    Avantajları ve dezavantajları var

    Kavisli cam Galaxy Watch 6'ya daha şık bir görünüm kazandırmakla kalmayacak aynı zamanda parmağınız ekranın kenarından kolayca kayabileceği için kaydırma hareketlerine de yardımcı olacak. Fakat bu tasarımın camı çizilmelere ve darbelere karşı daha hassas hale getireceği de bir gerçek.

    Galaxy Watch 6, kavisli ekranla geliyor: Pixel Watch'a benzeyecek Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji devi bu yöndeki endişeleri dayanıklı safir kristal cam kullanarak ortadan kaldırabilir. Samsung'un Galaxy Watch 6 serisini ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı belli değil. Anca şirketin daha önceki duyuruları lansmanın Ağustos ayı civarında yapılacağını gösteriyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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