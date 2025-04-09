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    Amazon’un yapay zekası artık uzun videolar üretebiliyor

    Amazon, yapay zeka video modeli Nova Reel 1.1 ile 2 dakikalık videolar oluşturma yeteneğini tanıttı. Yeni mod, daha fazla kontrol ve özelleştirme imkanı da sunuyor.
    Amazon’un yapay zekası artık uzun videolar üretebiliyor Tam Boyutta Gör
    Amazon, yapay zeka (AI) tabanlı video üretim modelinin yeteneklerini geliştirdi ve Nova Reel 1.1 ile artık 2 dakikaya kadar video üretilebileceğini açıkladı. Aralık 2024’te duyurulan Nova Reel, Amazon’un video üretimi alanındaki ilk girişimi olarak öne çıkıyor ve OpenAI, Google gibi diğer büyük teknoloji firmalarının modelleriyle rekabet ediyor.

    Nova Reel artık daha yetenekli

    Nova Reel 1.1, kullanıcıların 4.000 karaktere kadar bir komut vererek, her biri altı saniye uzunluğunda, 2 dakikaya kadar video oluşturabilmelerine olanak sağlıyor. Modelin çoklu çekim (multi-shot) videolar üretebileceği ve her bir çekimin tutarlı bir stile sahip olacağının altı çiziliyor. Bu yenilik, video üreticilerinin daha profesyonel ve estetik açıdan uyumlu içerikler oluşturmasını sağlıyor.

    Nova Reel 1.1 ile birlikte tanıtılan bir diğer önemli yenilik ise "Multishot Manual" modu. Bu mod, kullanıcıların bir görsel ve komut vererek videoların kompozisyonu üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına imkan tanıyor. 1280 x 720 çözünürlüğünde bir görsel ve 512 karakterlik bir komutla model, maksimum 20 çekim içeren videolar üretebiliyor. Bu özellik, video üreticilerine içeriklerini daha kişisel ve özelleştirilmiş bir şekilde yaratma fırsatı sunuyor.

    Nova Reel yalnızca Amazon'un yapay zeka geliştirme paketi Bedrock da dahil olmak üzere AWS platformları ve hizmetleri aracılığıyla kullanılabiliyor. Erişim için talepte bulunmak gerekiyor ancak talepler otomatik olarak onaylanmakta. Bununla birlikte Amazon, Reel'in eğitim verisinin kaynağını açıklamış değil. Ayrıca firma, AWS kullanıcılarının, modelle üretilen medya nedeniyle telif hakkı ihlaliyle suçlanması durumunda tazminat politikasına uygun olarak onları koruyacağını vurguluyor.

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