n11’de 10 üzerinden 11’lik Kasım Fırsatları başladı! İşte öne çıkan indirimler!

Tam Boyutta Gör n11’de yılın merakla beklenen 11.11 indirimleri başladı. “11.11 demek n11 demek” sloganını kullanan n11, "10 üzerinden 11’lik Kasım Fırsatları" kampanyası ile 9-11 Kasım tarihlerinde müşterilerine düşük fiyatlar sunuyor.

Kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalari

İndirim Fırsatları

10 Üzerinden 11’lik Kasım Fırsatları kampanyasında müşteriler tüm kategorilerde çok sayıda üründe en düşük fiyatları yakalıyor. Çok satan veya çok ilgi gören “Süper Ürünler”de avantajlı fiyatlar sunuluyor. “11’lik fiyatlar” fırsatları ile pek çok üründe 11 TL’den 1.111 TL’ye kadar 11’in katları şeklinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. “Marka Kampanyaları” ile çeşitli markalarda ek indirimler yapılıyor. Ayrıca n11 satıcılı pek çok üründe indirimler mevcut. Süpermarket kategorisindeki seçili ürünlerde ise 500 TL ve üzerine 150 TL indirim kuponu ile gıda, temizlik, içecek gibi kategorilerdeki ihtiyaçlarınızı marketteki fiyatlardan daha düşük fiyatlara tedarik edebilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Kupon Fırsatları Devam Ediyor!

Kampanya süresi boyunca müşterileir çeşitli kupon avantajları karşılıyor. Süper Tık Hızı kuponlar günde 7 farklı saatte yenileniyor. Süper Tık Hızı kuponu sayfasını ziyaret ederek kuponları yakalayabilirsiniz. Süper Tık Hızı kuponlarına ek olarak n11 mobil uygulamasındaki Kuponmatik’i çevirerek avantajlı kuponlar yakalayabilirsiniz.

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n11’e yeni üye olacak müşterilere 400 TL’ye varan kupon hediye edilecek. Müşteriler her alışverişte %5 oranında UçUç Puan kazanacak. getirfinans’a katılanlar belirli kategorilerde 9 aya varan vade farksız taksit imkanından yararlanabilecek.

Kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalari

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n11’de 10 üzerinden 11’lik Kasım Fırsatları başladı!