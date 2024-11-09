n11’de 10 üzerinden 11’lik Kasım Fırsatları başladı! İşte öne çıkan indirimler!

Kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalari
İndirim Fırsatları
10 Üzerinden 11’lik Kasım Fırsatları kampanyasında müşteriler tüm kategorilerde çok sayıda üründe en düşük fiyatları yakalıyor. Çok satan veya çok ilgi gören “Süper Ürünler”de avantajlı fiyatlar sunuluyor. “11’lik fiyatlar” fırsatları ile pek çok üründe 11 TL’den 1.111 TL’ye kadar 11’in katları şeklinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. “Marka Kampanyaları” ile çeşitli markalarda ek indirimler yapılıyor. Ayrıca n11 satıcılı pek çok üründe indirimler mevcut. Süpermarket kategorisindeki seçili ürünlerde ise 500 TL ve üzerine 150 TL indirim kuponu ile gıda, temizlik, içecek gibi kategorilerdeki ihtiyaçlarınızı marketteki fiyatlardan daha düşük fiyatlara tedarik edebilirsiniz.
Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- Xiaomi Redmi Note 13 8 GB 256 GB (Xiaomi Türkiye Garantili): 9.999 TL
- MSI Cyborg 15 A13VE-897XTR i7-13620H 16 GB 1 TB SSD 6 GB RTX4050 Dizüstü Bilgisayar: 35.499 TL
- Apple AirPods 4 ANC MXP93TU/A Kulaklık (Apple Türkiye Garantili): 7.999 TL
- Samsung 55Q60D 55" 4K Ultra HD Smart LED TV: 30.799 TL
- Dyson V12 Detect Slim Absolute Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge: 22.489 TL
- Siemens EQ6 Plus S700 TE657319RW Tam Otomatik Kahve Makinesi: 23.999 TL
- Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge: 12.699 TL
- Karcher SE 5.100 1400 W Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 13.999 TL
- Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 L Mavi: 1.909 TL
- Nordqueen %100 Pamuk Püsküllü Çift Kişilik Nevresim Seti: 684,90 TL (Altındaki kuponla)
- Harley Davidson Mourir Kadın Siyah Deri Bot-19641 Siyah: 3.049 TL (Altındaki kuponla)
- Salomon X Ultra 360 Erkek Outdoor Ayakkabısı L47448300 Gri: 3.564 TL (Altındaki kuponla)
- Puma Caven 2.0 Unisex Çocuk Sneaker 39544602: 1.075 TL
- Puma Modern Basics Chino Erkek Şort: 499 TL
- Lacoste 2011049 Erkek Kol Saati: 3.036 TL
- Skechers Bag U Backpack Bag Unisex Çanta S1126-99: 479 TL
- Royal Canin Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 15 KG: 2.975 TL
Kupon Fırsatları Devam Ediyor!
Kampanya süresi boyunca müşterileir çeşitli kupon avantajları karşılıyor. Süper Tık Hızı kuponlar günde 7 farklı saatte yenileniyor. Süper Tık Hızı kuponu sayfasını ziyaret ederek kuponları yakalayabilirsiniz. Süper Tık Hızı kuponlarına ek olarak n11 mobil uygulamasındaki Kuponmatik’i çevirerek avantajlı kuponlar yakalayabilirsiniz.
n11’e yeni üye olacak müşterilere 400 TL’ye varan kupon hediye edilecek. Müşteriler her alışverişte %5 oranında UçUç Puan kazanacak. getirfinans’a katılanlar belirli kategorilerde 9 aya varan vade farksız taksit imkanından yararlanabilecek.
Kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalariBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über