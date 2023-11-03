n11'de Xbox Series S indirime girdi!

- Xbox Series S Oyun Konsolu: 9.499 TL
- PlayStation 5 Oyun Konsolu: 16.499 TL
- DH'ye özel n11 indirim kodları
- n11'de günün öne çıkan indirimleri
- Yorumlar
Xbox Series S Oyun Konsolu: 9.499 TL
Xbox Series S 512 GB konsolun fiyatı 9.499 TL'ye düştü. Son 2 ayın en düşük fiyatına indi.
Satın almak için: Xbox Series S
PlayStation 5 Oyun Konsolu: 16.499 TL
n11'de PlayStation 5 Standart Edition (Diskli Versiyon) konsolun fiyatının 16.499 TL'ye düştüğünü duyurmuştuk. Bu indirimin devam ettiğini hatırlatalım.
Satın almak için: PlayStation 5 Standart Edition
DH'ye özel n11 indirim kodları
- 200 TL ve üzerinde geçerli 40 TL indirim kodu: dh40
- 800 TL ve üzerinde geçerli 80 TL indirim kodu: dh80
n11'de günün öne çıkan indirimleri
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.