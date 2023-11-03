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    Anlık Bildirim

    n11'de Xbox Series S indirime girdi!

    n11'de 1 Kasım'da başlayan indirimler bugün sona erecek. Kampanyanın son gününde öne çıkan indirimleri listeledik. Xbox Series S'in indirimli fiyatı dikkat çekiyor.
    n11'de Xbox Series S indirime girdi! Tam Boyutta Gör
    n11'de 1 Kasım'da başlayan indirimler bugün saat 23.59'da sona erecek. Son günün öne çıkan indirimlerini bir araya getirdik.

    Xbox Series S Oyun Konsolu: 9.499 TL

    Xbox Series S 512 GB konsolun fiyatı 9.499 TL'ye düştü. Son 2 ayın en düşük fiyatına indi.

    Satın almak için: Xbox Series S

    PlayStation 5 Oyun Konsolu: 16.499 TL

    n11'de PlayStation 5 Standart Edition (Diskli Versiyon) konsolun fiyatının 16.499 TL'ye düştüğünü duyurmuştuk. Bu indirimin devam ettiğini hatırlatalım.

    Satın almak için: PlayStation 5 Standart Edition

    DH'ye özel n11 indirim kodları

    • 200 TL ve üzerinde geçerli 40 TL indirim kodu: dh40
    • 800 TL ve üzerinde geçerli 80 TL indirim kodu: dh80

    n11'de günün öne çıkan indirimleri

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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