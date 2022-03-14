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    Nakitle akaryakıt alımına ucuz fiyat önerisi görüşülecek

    Akaryakıt sektörünün 16 Mart Çarşamba günü EPDK öncülüğünde toplanacağı ve sorunların konuşulacağı belirtildi. Nakit ve kredi kartına farklı fiyat uygulaması da gündeme getirilecek.
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    Nakitle akaryakıt alımına ucuz fiyat önerisi görüşülecek

    Zamların etkisiyle korkunç seviyelere gelen benzin ve motorin fiyatları Türkiye'nin gündeminde. 16 Mart'ta sektör temsilcilerinin EPDK öncülüğünde toplanacağı ve akaryakıt sektörünün sorunlarını konuşacağı belirtiliyor.

    Toplantıda görüşülecek konular net olarak bilinmiyor ancak kredi kartı komisyonundan rahatsız olan bayilerin nakit ve kredi kartı ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini gündeme getireceği öğrenildi.

    Bu kapsamda, nakit akaryakıt satışlarına daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Kredi kartına farklı fiyat uygulaması 2018'de de gündeme gelmiş ancak kabul görmemişti.

    Savaşın etkisiyle 130 doları aşan brent petrol fiyatının güncel olarak 108 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla vatandaş da art arda zamlanan benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekliyor.

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    Türkiye Haberleri, benzin fiyat ve
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