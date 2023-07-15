Apple Watch Ultra 2, 3D baskılı parçalara sahip olacak

Apple Watch Ultra 2, 2023 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek
Bu yılın başlarında Jeff Pu'dan, Apple Watch Ultra'nın 2024'te daha büyük bir ekranla gelebileceğine dair bir tahmin gelmişti ve bir ay sonra DigiTimes, ekranın %10 artacağını söyleyerek bunu doğrulamıştı. Kuo'nun yakın bir zamanda paylaştığı analist notu ise Apple'ın yeni akıllı saati Watch Ultra 2'yi bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceği yönünde.
Ayrıca Kuo, yeni yaklaşımın üretim süresini iyileştirebileceğini ve maliyeti azaltabileceğinden bahsederken IPG Photonics'in lazer bileşenlerinin tek tedarikçisi olduğunu ve yazıcı tedarikçilerinin Farsoon ve BLT olduğunu da söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)