Tam Boyutta Gör Apple ürünleri hakkında yaptığı doğru analizlerle sıkça gündeme gelen Ming-Chi Kuo, Apple Watch Ultra 2 hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Paylaşıma göre Apple, Watch Ultra 2'yi bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürecek ve akıllı saat, 3D baskı teknolojisini benimseyecek.

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Apple Watch Ultra 2, 2023 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek

Bu yılın başlarında Jeff Pu'dan, Apple Watch Ultra'nın 2024'te daha büyük bir ekranla gelebileceğine dair bir tahmin gelmişti ve bir ay sonra DigiTimes, ekranın %10 artacağını söyleyerek bunu doğrulamıştı. Kuo'nun yakın bir zamanda paylaştığı analist notu ise Apple'ın yeni akıllı saati Watch Ultra 2'yi bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceği yönünde.

Tam Boyutta Gör Kuo, bu sonbaharda piyasaya çıkması beklenen Apple Watch Ultra'da Apple'ın giyilebilir titanyum mekanik parçalarından bazılarını yapmak için yeni 3D baskı teknolojisini kullanmayı planladığını da bildirdi. İleriye bakıldığında, 3D baskılı parçalar ikinci nesil Ultra'da iyi çalışırsa, daha fazla Apple cihazı bunlardan yararlanabilir.

Ayrıca Kuo, yeni yaklaşımın üretim süresini iyileştirebileceğini ve maliyeti azaltabileceğinden bahsederken IPG Photonics'in lazer bileşenlerinin tek tedarikçisi olduğunu ve yazıcı tedarikçilerinin Farsoon ve BLT olduğunu da söyledi.

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Apple Watch Ultra 2, 3D baskılı parçalara sahip olacak