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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, 10 kentilyon dolarlık asteroite gidiyor: Uzay aracı neredeyse hazır

    NASA'nın 16 Psyche asteroitine göndereceği uzay sondasının son montaj süreci başladı. Sondanın Ağustos 2022'de fırlatılması ve 2026'da asteroite ulaşması bekleniyor.
    30 Mart 2021, 01:52 (Güncellendi, 8 sn.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA, 10 kentilyon dolarlık asteroite gidiyor: Uzay aracı neredeyse hazır
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    NASA'nın heyecanla beklenen Psyche görevinde artık neredeyse sona gelinmiş durumda. Uzay ajansı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre NASA'lı mühendisler Psyche sondasının son montaj sürecine de başladı. NASA, Psyche görevi için belirlenen Ağustos 2022 hedefinde herhangi bir sorun görünmediğini ve uzay aracının hedeflenen tarihte fırlatılacağını duyurdu.

    16 Psyche: 10 bin katrilyon değerindeki metal asteroit

    NASA'nın hedefindeki 16 Psyche asteroiti, Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağında yer alıyor. Kuşağın en büyük cisimlerinden birisi olan 16 Psyche tam 226 kilometrelik bir çapa sahip. Dev göktaşı; yunan mitolojisinden, ölümlü bir insan olmasına rağmen sonradan ölümsüzlüğü kazanan Psyche'den esinlenilerek isimlendirilmiş.

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    16 Psyche asteroiti son yıllarda ilginç bir şekilde uzay ajanslarının odak noktası haline gelmiş durumda. Bunun en büyük nedeni ise asteroitin neredeyse tamamıyla değerli metallarden oluşuyor olması. Bilim insanlarına göre 16 Psyche'ın üzerindeki metallerin bugünkü değeri 10 kentilyon (10 bin katrilyon) seviyesinde. Yani en azından kağıt üzerinde dünya ekonomisinden (80 trilyon dolar) çok çok daha büyük bir değere sahip.

    NASA, 10 kentilyon dolarlık asteroite gidiyor: Uzay aracı neredeyse hazır
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    Bilim insanları 16 Psyche'ın Güneş Sisteminin oluşumu sırasında birçok darbeye uğramış bir proto-gezegenin bugün arda kalan çekirdeği olduğunu düşünüyor. Zira Psyche, içerik anlamında tıpkı Dünya'mızın çekirdeğine benziyor. Güneş Sisteminin belki de en enteresan cisimlerinden birisi olan Psyche'ın %90'dan fazlası demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi bazıları çok nadir bulunabilen metallerden oluşuyor.

    16 Psyche'ın özellikleri elbette epey ilgi çekici ancak NASA, şu anda asteroitten Dünya'ya maden getirebilecek bir teknolojiye sahip olmadığımızı söylüyor. Uzay ajansının Psyche görevindeki en büyük amacı da asteroiti en iyi şekilde keşfetmek ve yapısını anlamak olacak. Bilim insanları, 16 Psyche'ın ilkel bir gezegenin çekirdeği olabileceğini ve dolayısıyla Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin oluşumuna dair birçok soruya yanıt verebileceğini düşünüyor.

    Psyche sondasının 2026 yılında 16 Psyche'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor.



    https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-begins-final-assembly-of-spacecraft-destined-for-asteroid-psyche
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