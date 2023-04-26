NASA, 4 araştırmacıyı bir yıl boyunca Mars koşullarında bir yaşam alanına kapatacak

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NASA, Mars'a insanlı bir görev gerçekleştirebilmek için mürettebat yetiştirmek üzere Haziran ayında bir eğitim görevi başlatmayı planlıyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı, Mars Habitatı'nda yaşayacak mürettebat üyelerini resmen açıkladı.

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Seçilen dört katılımcı 158 metrekarelik bir yaşam alanına girecek ve Mars yüzeyindeki bir görevi simüle etmek için yıl boyunca orada yaşayacaklar. Mars'ta gerçekleştirilecek bir görev için gerekli olan tüm becerileri ve deneyimleri kazanmak üzere yoğun bir eğitim sürecinden geçecekler.

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Ekibin liderliğini insan hastalıkları konusunda uzman olan araştırmacı bilim insanı Kelly Haston üstlenecek. Kendisine uçuş mühendisi Ross Brockwell, acil tıp doktoru Nathan Jones ve bilim görevlisi Alyssa Shannon eşlik edecek.

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan CHAPEA görevi için belirlenen dört mürettebat üyesi, bir yıl boyunca Mars Dune Alpha adlı 3 boyutlu baskı teknolojisiyle üretilmiş bir habitatta yaşayacak.

Sanal gerçeklikle desteklenecek

Mars Habitatı'nda özel mürettebat odaları, mutfak, yaşam alanları ve çalışma alanları ile birlikte iki adet banyo bulunuyor. Ayrıca, Mars teması ile dekore edilmiş duvar resimleri ve kızıl kumla kaplı 111 metrekarelik bir "dış mekan" alanı mevcut. Mürettebat, bu ortamda sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak simüle edilmiş Mars yürüyüşleri yapabilecekler.

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Ekip üyeleri Mars'ta görev yapan astronotlarla benzer şekilde uzay yürüyüşleri, robotik operasyonlar, habitat bakımı, bilimsel araştırmalar, kişisel hijyen, egzersiz ve mahsül yetiştirme gibi çeşitli aktivitelerde bulunacaklar.

Ayrıca, görev sırasında çevresel streslere de maruz kalacaklarını belirtelim. Örneğin, ekipman arızaları gibi beklenmedik durumlarla karşılaşabilecekler ve Dünya ile Mars arasındaki mesafeden kaynaklı gecikmeler nedeniyle görev kontrol merkeziyle iletişimde zorluklar yaşayabilecekler.

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