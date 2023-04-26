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    ABD'lilerin Türkiye'deki deprem iddiasına Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt

    Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ABD'li bilim insanlarının Türkiye'de gerçekleşmesini bekledikleri 6.8'lik deprem iddiasına yanıt verdi.                     
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    ABD'lilerin Türkiye'deki deprem iddiasına Naci Görür'den yanıt Tam Boyutta Gör
    Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki jeofizikçiler, geçtiğimiz hafta yayınladıkları analiz raporunda, Şubat ayında yaşanan depremlerle ilişkili fay bölgesinde sıkışıklık olduğunu ve bu sıkışıklığın 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana getirebileceğini açıklamışlardı.

    Deprem olabilir ancak 6.8 büyüklüğünde değil

    Özellikle Malatya'nın Pütürge ilçesine dikkat çeken ABD'li bilim insanlarına, Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi. Deprem iddialarını kişisel Twitter hesabından değerlendiren Görür, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    "Amerikalılar Malatya’da 6,8 deprem olacak diyorlarmış. 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz. Sevgiyle (Şek: Hussein vd 2023)"

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