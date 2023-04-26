ABD'lilerin Türkiye'deki deprem iddiasına Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt

Deprem olabilir ancak 6.8 büyüklüğünde değil
Özellikle Malatya'nın Pütürge ilçesine dikkat çeken ABD'li bilim insanlarına, Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi. Deprem iddialarını kişisel Twitter hesabından değerlendiren Görür, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Amerikalılar Malatya’da 6,8 deprem olacak diyorlarmış. 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz. Sevgiyle (Şek: Hussein vd 2023)"Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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