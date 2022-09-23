NASA, Artemis 1’in kritik öneme sahip roket yakıt testini başarıyla tamamladı

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NASA’nın insanlı ay görevi için kritik öneme sahip Artemis 1 görevi önümüzdeki hafta fırlatmaya hazır gibi görünüyor. Artemis 1’i Dünya’dan havalandıracak olan güçlü SLS roket sistemi, yaşanan aksaklıkların ardından nihayet başarılı bir şekilde yakıt dolum testini geçti.

İlk olarak 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Artemis 1 görevi yaşanan motor arızası nedeniyle ileri bir tarih ertelenmişti. Bir sonraki denme 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti ancak yaşanan sızıntının tamir edilemediği gözlemlenerek süreç bir kez daha ertelendi. Bugüne kadar aksaklıklardan kurtulamayan SLS roketi için gerçekleştirilen yakıt dolum testinden ise olumlu sonuçlar elde edildi.

Test sırasında yine yakıt sızıntısı gerçekleşti

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NASA tarafından yapılan açıklamada yakıt dolum testinde yine sızıntı olduğu bildirildi fakat bunun kabul edilebilir ölçekte olduğu söylendi. Artemis 1 görevinin direktörü Charlie Blackwell-Thompson ise testin son derece iyi geçtiğini ve ekibin ulaşmak istediği tüm hedefleri gerçekleştirdiğini aktardı.

Artemis 1 görevi 27 Eylül'de olabilir

NASA, Artemis 1 görevi için fırlatma penceresi olarak 27 Eylül tarihini hedeflemiş durumda. Ancak şimdilik uzay ajansı tarafından görevin bu tarihte gerçekleştirileceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yakıt dolum testinden elde edilen verilerin incelenmesinin ardından NASA tarafından görev hakkında net bir tarih verilmesi bekleniyor. Artemis 1 görevinin ardından 2024 yılında Artemis 2 ve sonrasında ise Artemis 3 görevinin gerçekleştirilerek Ay'a insan indirilmesi hedefleniyor.

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