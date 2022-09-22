James Webb Uzay Teleskobu, Neptün ve halkalarının en net fotoğrafını çekti

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James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST) alınan yeni bir görüntü, Neptün'ün ikisi 30 yılı aşkın süredir görülmeyen sekiz uydusunu ve dört halkasını gösteriyor.

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Görüntüde Neptün atmosferinin en belirgin özelliklerinin, gezegenin güney yarım küresinde yüksek irtifada metan buz bulutlarını temsil eden bir dizi parlak nokta olduğuna dikkat çekilmiş. NASA'ya göre, gezegenin bu denli net görüntüleri 30 yılın ardından ilk kez alındı.

Neptün'ün en net fotoğrafında neleri görüyoruz?

Yeni görüntülerde Neptün, daha önce çekilen görüntülerdeki kadar mavi görünmüyor. Daha ayrıntılı olarak, gezegenin ekvatorunu saran ince parlaklık çizgisi, Neptün'ün rüzgarlarına ve fırtınalarına güç veren küresel atmosferik dolaşımın görsel bir göstergesi olduğu düşünülüyor. Fotoğrafta, Neptün'ün bilinen 14 uydusundan yedisini görüyoruz: Galatea, Naiad, Thalassa, Despina, Proteus, Larissa ve Triton.

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Uzmanlar, fotoğrafların bilim insanlarının Neptün'ün oluşum tarihini ortaya çıkarmasına yardımcı olacağını belirtiyorlar. Neptün uzmanı bilim insanı Heidi Hammel konuyla ilgili olarak: “Bu soluk, tozlu halkaları son gördüğümüzden bu yana otuz yıl geçti ve onları kızılötesinde ilk kez görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Neptün ve halkalarının en net fotoğrafı yayınlandı