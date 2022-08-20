NASA, tarihi Artemis 3 insanlı görevinde keşfedeceği Ay bölgelerini açıkladı

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NASA, 1972 tarihinde Ay’a yapılan son insanlı uçuş olan Apollo 17 ile uydumuza iniş gerçekleştirmişti. Aradan geçen 50 yıllık süre zarfında NASA dahil hiçbir ajans Ay’a insan göndermemişti. Fakat bu durum yakın gelecekte değişecek zira NASA, Artemis 3 görevinin iniş bölgelerini duyurdu.

Amerikan uzay ajansı NASA, 19 Ağustos tarihinde düzenlediği basın toplantısında insanlı Artemis 3 görevi için potansiyel iniş bölgelerini belirlediklerini duyurdu. Toplamda 13 potansiyel iniş bölgesi belirleyen ajans, Ay’ın güney kutbuna yakın bir yerde kümelenen bu bölgelerde bilimsel araştırma ve keşif çalışmaları yürütecek.

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NASA’nın Gezegen Bilimi bölümünden Sarah Noble, belirlenen bölgelerin hepsinin heyecan verici olduğunu ve halihazırda çoğunun bilim camiası tarafından yıllardır bahsedilen yerler olduğunu aktarıyor.

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NASA tarafından potansiyel iniş ve keşif bölgesi olarak belirlenen yerler ise bunlar: Faustini Rim A, Peak Near Shackleton, Connecting Ridge, Connecting Ridge Uzantısı, de Gerlache Krateri, de Gerlache-Kocher Masifi, Haworth, Malapert Masifi, Leibnitz Beta Platosu, Nobile ve Amundsen Rim krateri.

Yıllar sonra ilk insanlı Ay görevinde Starship HLS kullanılacak

SpaceX’in Starship Human Landing System aracı NASA’nın 50 yıl sonraki ilk insanlı Ay görevi Artemis 3 için kritik öneme sahip. NASA’dan Kirasch, “Bu, Ay’ın güney kutbuna insanlı ilk inişimiz olacak ve ayrıca Starship’in de ilk inişi olacak. Bu yüzden görevin, mühendislik ve güvenlik sınırlamalarına çok dikkat etmeliyiz.” dedi.

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NASA, Artemis 3 görevinde Ay’da su arayacak

Artemis 3 görevi, Ay’ın daha önce keşfedilmemiş yerlerini hedefliyor. Güney kutup bölgesine yakın olan bu konumlarda, yörünge gözlemlerinde elde edilen verilere göre donmuş halde su bulunabilir. Donmuş suyun yanında diğer kolay buharlaşabilen uçucu bileşenlerin incelenmesi, Ay’ın tarihi ve Dünya ile olan ilişkisini ortaya koyabilir. Bu arada donmuş buz ile yakından ilgileniliyor çünkü gelecekte Ay istasyonlarında buzun roket yakıtı olarak kullanılması planlanıyor.

NASA Artemis görevi ne zaman?

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NASA’nın Artemis görevi esasında kısa süre sonra başlayacak. Artemis 1, 29 Ağustos tarihinde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Bu görev mürettebatsız bir test uçuşu olacak. Bu görevde NASA’nın şimdiye kadarki en güçlü roketi SLS (Uzay Fırlatma Sistemi - Space Launch System) ve Orion mürettebat kapsülü test edilecek.

Her şey yolunda giderse, 2024 yılında Artemis 2 göreviyle astronotlar Ay’ın yörüngesine gönderilecek. Ve bu görev de sorunsuz şekilde atlatılırsa Artemis 3 görevi 2025 veya 2026’da insanları tekrarda Ay’a götürecek.

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