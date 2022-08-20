Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, tarihi Artemis 3 insanlı görevinde keşfedeceği Ay bölgelerini açıkladı

    NASA, Artemis 3 görevi ile uzunca bir süredir insanların ayak basmadığı Ay’ın yeni bölgeleri keşfedilecek. NASA son olarak Apollo 17 ile insanlı Ay yolculuğu yapmıştı.
    Oy Ver

    NASA, tarihi Artemis 3 insanlı görevinde keşfedeceği Ay bölgelerini açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    NASA, 1972 tarihinde Ay’a yapılan son insanlı uçuş olan Apollo 17 ile uydumuza iniş gerçekleştirmişti. Aradan geçen 50 yıllık süre zarfında NASA dahil hiçbir ajans Ay’a insan göndermemişti. Fakat bu durum yakın gelecekte değişecek zira NASA, Artemis 3 görevinin iniş bölgelerini duyurdu.

    Amerikan uzay ajansı NASA, 19 Ağustos tarihinde düzenlediği basın toplantısında insanlı Artemis 3 görevi için potansiyel iniş bölgelerini belirlediklerini duyurdu. Toplamda 13 potansiyel iniş bölgesi belirleyen ajans, Ay’ın güney kutbuna yakın bir yerde kümelenen bu bölgelerde bilimsel araştırma ve keşif çalışmaları yürütecek.

    NASA’nın Gezegen Bilimi bölümünden Sarah Noble, belirlenen bölgelerin hepsinin heyecan verici olduğunu ve halihazırda çoğunun bilim camiası tarafından yıllardır bahsedilen yerler olduğunu aktarıyor.

    NASA, insanlı Ay görevinde keşfedeceği yerleri açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    NASA tarafından potansiyel iniş ve keşif bölgesi olarak belirlenen yerler ise bunlar: Faustini Rim A, Peak Near Shackleton, Connecting Ridge, Connecting Ridge Uzantısı, de Gerlache Krateri, de Gerlache-Kocher Masifi, Haworth, Malapert Masifi, Leibnitz Beta Platosu, Nobile ve Amundsen Rim krateri.

    Yıllar sonra ilk insanlı Ay görevinde Starship HLS kullanılacak

    SpaceX’in Starship Human Landing System aracı NASA’nın 50 yıl sonraki ilk insanlı Ay görevi Artemis 3 için kritik öneme sahip. NASA’dan Kirasch, “Bu, Ay’ın güney kutbuna insanlı ilk inişimiz olacak ve ayrıca Starship’in de ilk inişi olacak. Bu yüzden görevin, mühendislik ve güvenlik sınırlamalarına çok dikkat etmeliyiz.” dedi.

    NASA, insanlı Ay görevinde keşfedeceği yerleri açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    NASA, Artemis 3 görevinde Ay’da su arayacak

    Artemis 3 görevi, Ay’ın daha önce keşfedilmemiş yerlerini hedefliyor. Güney kutup bölgesine yakın olan bu konumlarda, yörünge gözlemlerinde elde edilen verilere göre donmuş halde su bulunabilir. Donmuş suyun yanında diğer kolay buharlaşabilen uçucu bileşenlerin incelenmesi, Ay’ın tarihi ve Dünya ile olan ilişkisini ortaya koyabilir. Bu arada donmuş buz ile yakından ilgileniliyor çünkü gelecekte Ay istasyonlarında buzun roket yakıtı olarak kullanılması planlanıyor.

    NASA Artemis görevi ne zaman?

    NASA, insanlı Ay görevinde keşfedeceği yerleri açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    NASA’nın Artemis görevi esasında kısa süre sonra başlayacak. Artemis 1, 29 Ağustos tarihinde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Bu görev mürettebatsız bir test uçuşu olacak. Bu görevde NASA’nın şimdiye kadarki en güçlü roketi SLS (Uzay Fırlatma Sistemi - Space Launch System) ve Orion mürettebat kapsülü test edilecek.

    Her şey yolunda giderse, 2024 yılında Artemis 2 göreviyle astronotlar Ay’ın yörüngesine gönderilecek. Ve bu görev de sorunsuz şekilde atlatılırsa Artemis 3 görevi 2025 veya 2026’da insanları tekrarda Ay’a götürecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    A
    atomkarınca74 4 saat önce

    batarya nasıl anlaşılır

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız