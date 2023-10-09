NASA, asteroitten aldığı örnekleri açıklamaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör NASA, önümüzdeki çarşamba günü OSIRIS-REx uzay aracı tarafından Dünya'ya getirilen asteroit örneğini kamuoyuyla paylaşacak. Açıklama, Türkiye saati ile 18:00’da yapılacak canlı yayınla duyurulacak. Dünya'ya yakın asteroid “Bennu”nun yüzeyinden alınan kaya ve tozları içeren kapsül, 24 Eylül'de ABD’nin Utah çölündeki bir Savunma Bakanlığı eğitim alanına inmişti ve bilim insanları o zamandan beri çeşitli analizleri yapmak için çalışmalarda bulunuyorlardı.

Yıllar süren görevde mutlu son

OSIRIS-REx, 2020 yılında Bennu'dan numunesini aldı ve Mayıs 2021'de Dünya'ya geri dönmeye başlamadan önce sonraki bir buçuk yılını asteroidi yukarıdan gözlemleyerek geçirdi. Geçtiğimiz ay Dünya’ya ulaşan kapsül, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ne getirilmişti. Öte yandan OSIRIS-REx hala uzayda ve şimdi OSIRIS-APEX adı altındaki bir görev kapsamında Apophis adlı bir asteroide doğru ilerliyor.

Asteroid Bennu'nun 4,5 milyar yıldan daha yaşlı olduğu tahmin ediliyor, yani içindeki materyaller Güneş sisteminin oluşumuna ve yaşamın yapı taşlarının Dünya'ya nasıl ulaştığına dair ipuçları barındırıyor olabilir. Öte yandan bilim insanlarını sevindiren bir sorun da yaşanmış durumda. NASA yetkilileri OSIRIS-REx’in bu kadar fazla numune toplamasını beklemiyordu. OSIRIS-REx ekibinden Christopher Sneadr, “Sahip olunabilecek en iyi 'sorun', çok fazla malzeme olması ve bunları toplamanın beklediğimizden daha uzun sürüyor olması” dedi.

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