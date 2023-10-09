NASA, asteroitten aldığı örnekleri açıklamaya hazırlanıyor

Yıllar süren görevde mutlu son
OSIRIS-REx, 2020 yılında Bennu'dan numunesini aldı ve Mayıs 2021'de Dünya'ya geri dönmeye başlamadan önce sonraki bir buçuk yılını asteroidi yukarıdan gözlemleyerek geçirdi. Geçtiğimiz ay Dünya’ya ulaşan kapsül, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ne getirilmişti. Öte yandan OSIRIS-REx hala uzayda ve şimdi OSIRIS-APEX adı altındaki bir görev kapsamında Apophis adlı bir asteroide doğru ilerliyor.
Asteroid Bennu'nun 4,5 milyar yıldan daha yaşlı olduğu tahmin ediliyor, yani içindeki materyaller Güneş sisteminin oluşumuna ve yaşamın yapı taşlarının Dünya'ya nasıl ulaştığına dair ipuçları barındırıyor olabilir. Öte yandan bilim insanlarını sevindiren bir sorun da yaşanmış durumda. NASA yetkilileri OSIRIS-REx’in bu kadar fazla numune toplamasını beklemiyordu. OSIRIS-REx ekibinden Christopher Sneadr, “Sahip olunabilecek en iyi 'sorun', çok fazla malzeme olması ve bunları toplamanın beklediğimizden daha uzun sürüyor olması” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.