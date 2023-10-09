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    Anlık Bildirim

    NASA, asteroitten aldığı örnekleri açıklamaya hazırlanıyor

    NASA, OSIRIS-REx aracının asteroid Bennu'dan ne getirdiği örnekleri çarşamba günü açıklayacak. Uzay ajansı, asteroit örneğinde nelerin olduğu saat 18:00’da düzenleyeceği canlı yayında duyuracak.
    NASA, asteroitten aldığı örnekleri açıklamaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    NASA, önümüzdeki çarşamba günü OSIRIS-REx uzay aracı tarafından Dünya'ya getirilen asteroit örneğini kamuoyuyla paylaşacak. Açıklama, Türkiye saati ile 18:00’da yapılacak canlı yayınla duyurulacak. Dünya'ya yakın asteroid “Bennu”nun yüzeyinden alınan kaya ve tozları içeren kapsül, 24 Eylül'de ABD’nin Utah çölündeki bir Savunma Bakanlığı eğitim alanına inmişti ve bilim insanları o zamandan beri çeşitli analizleri yapmak için çalışmalarda bulunuyorlardı.

    Yıllar süren görevde mutlu son

    OSIRIS-REx, 2020 yılında Bennu'dan numunesini aldı ve Mayıs 2021'de Dünya'ya geri dönmeye başlamadan önce sonraki bir buçuk yılını asteroidi yukarıdan gözlemleyerek geçirdi. Geçtiğimiz ay Dünya’ya ulaşan kapsül, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ne getirilmişti. Öte yandan OSIRIS-REx hala uzayda ve şimdi OSIRIS-APEX adı altındaki bir görev kapsamında Apophis adlı bir asteroide doğru ilerliyor.

    Asteroid Bennu'nun 4,5 milyar yıldan daha yaşlı olduğu tahmin ediliyor, yani içindeki materyaller Güneş sisteminin oluşumuna ve yaşamın yapı taşlarının Dünya'ya nasıl ulaştığına dair ipuçları barındırıyor olabilir. Öte yandan bilim insanlarını sevindiren bir sorun da yaşanmış durumda. NASA yetkilileri OSIRIS-REx’in bu kadar fazla numune toplamasını beklemiyordu. OSIRIS-REx ekibinden Christopher Sneadr, “Sahip olunabilecek en iyi 'sorun', çok fazla malzeme olması ve bunları toplamanın beklediğimizden daha uzun sürüyor olması” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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