NASA, Ay roketi SLS'nin motorlarını ateşledi: İşte müthiş görüntüler (VİDEO)

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ABD'nin Ay'a geri dönüş ve Mars'a ilk insanı gönderme planlarının temelinde yatan Space Launch System (SLS) roketi için hazırlıklar son sürat devam ediyor. NASA bugün roketin merkez motorlarını ilk kez ateşleyerek önemli bir testi daha geride bıraktı. Şu anda inşaası devam eden roketin bu yıl ilk resmi görevine çıkması bekleniyor.

NASA, ilk SLS roketinin inşaasına geçtiğimiz Kasım ayında başlamıştı. Geride bıraktığımız süreçte roketin ilk aşaması tamamlandı. İlk aşamada dört adet RS-25 motoru yer alıyor. Daha önce uzay mekiklerinde (space shuttle) kullanılan RS-25 motorlarının her biri 180 tonun üzerinde itici kuvvet oluşturabiliyor. İlk aşamanın toplam gücü ise yaklaşık 760 ton (1,7 milyon pound) olacak. Yani SLS'nin sadece ilk aşaması bir Falcon 9 roketi seviyesinde itici güce sahip.

Beklenmedik hata nedeniyle test erken sonlandırıldı

SLS ilk aşama testinin aslında yaklaşık 8 dakika sürmesi bekleniyordu ancak işler pek de planladığı gibi gitmedi. Test sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir hata nedeniyle NASA motorları erkenden kapatmak zorunda kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan uzay ajansı, ortaya çıkan problemle ilgili şu anda verileri değerlendirdiklerini söyledi.

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Yaklaşık bir dakika süren ve 2,6 milyon litre kriyojenik yakıtın harcandığı test anlarını aşağıdan izleyebilirsiniz

Tarihin en güçlüsü olacak

Yukarıdaki videoda SLS'nin sadece merkez ilk aşamasını görüyoruz. Ancak roketin asıl gücü yan booster'larından gelecek. Booster'larda iki katı yakıtlı itici motorları kullanılacak.Booster motorlardan sadece bir tanesi 1630 tonluk (3,6 milyon pound) itici kuvvet oluşturabiliyor. Yani SLS'nin sadece tek bir katı yakıtlı motoru iki Falcon 9 roketi gücünde bir kuvvete sahip.

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SLS roketi nihai haliyle yaklaşık 4200 tonluk (9,2 milyon pound) bir itici kuvvete ev sahipliği yapacak. Bu durum SLS'nin, insanlığı Ay'a taşıyan Saturn V'ten dahi önemli ölçüde daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Ayrıca günümüzün en güçlü roketi Falcon Heavy'nin de 1,8 katı oranında bir itici kuvvete sahip olacak.

Önce Ay'a, sonra Mars'a

NASA'nın uzay araştırmalarındaki nihai amacı Mars'a ilk insanları indirmek ancak Kızıl Gezegen'e giden uzun yolculuğun ilk adımları Ay'da atılacak. NASA Mars'a gitmeden önce teknolojilerini Ay'da test etmeyi ve astronotları burada eğitmeyi planlıyor. Uzay ajansının şu anki planı Amerikan astronotlarını 2020'li yılların ortaları gibi Ay'a geri götürmek.

SLS roketinin ilk kez Kasım 2021'de uçuşa geçmesi bekleniyor. Daha sonra 2023 yılında Artemis 2 isimli ilk mürettebatlı yolculuğuna çıkacak. Artemis 2'de NASA astronotlarının Ay'ın yörüngesine gönderilmesi ve geri getirilmesi planlanıyor. Artemis 1 ve Artemis 2 misyonları başarıyla tamamlanması durumunda 2024'te insanlığın ayak izleri tekrar Ay yüzeyine geri dönecek. 2024'te ayrıca ilk kez bir kadın astronot Ay'da yürüyecek.

https://www.space.com/nasa-sls-megarocket-artemis-1-engine-test-fire

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