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    NASA bu gece Dünya'nın savunma sistemini test edecek: Uzay aracı 24 bin km/s hızla asteroite çarpacak

    NASA, gezegen savunma sistemini test etmek için tarihte ilk kez bir asteroit ile uzay aracını çarpıştıracak. Tarihe geçecek bu olayı canlı olarak izleyebileceksiniz.
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    NASA bu gece Dünya'nın savunma sistemini test edecek
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    NASA bu gece, insanlığın daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışacak: Bir asteroitin yörüngesini değiştirmek. Her şey plana göre giderse, asteroit Dimorphos, 27 Eylül'de Türkiye saatiyle 02:14'te, 24 bin km/s hızla bir uzay aracıyla çarpışacak ve bu Dünya'yı asteroitlerden korumaya yönelik ilk test olacak.

    Uzay aracı neden asteroite çarpacak?

    Uzmanlara göre, deney başarılı olursa, gezegenimizi olası bir asteroitin felakete yol açacak etkisinden korumak mümkün olacak. NASA'dan yapılan açıklamaya göre deney, geçen yıl Kasım ayında başlatılan Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) misyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek ve bu tarihi test NASA'nın YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. (Haberimize eklediğimiz canlı yayından da çarpışmayı takip edebilirsiniz.)

    DART projesi gök cismini tamamen yok etmeyecek ve asıl görev asteroiti yörüngesinden saptırmak. Testin ardından bilim insanlarının, Dünya'yı olası uzay tehditlerinden kurtarmak için ne tür bir kuvvete ihtiyaç duyulduğunu anlayabilmeleri planlanıyor.

    NASA neden çarpışma için Dimorphos'u seçti?

    Tabii ki, gişe rekorları kıran bir Hollywood yapımı beklememelisiniz. Zira Dünya'dan yaklaşık 11 milyon km uzaklıktaki asteroid Dimorphos, gece gökyüzünde yalnızca bir nokta olarak görülebiliyor. Ancak çarpışma NASA'nın planına göre giderse bu noktanın parlaklığında keskin bir artış fark edilebilir.

    NASA bu gece Dünya'nın savunma sistemini test edecek
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    Çarpmanın çok daha görsel bir videosu ise daha sonra gelecek. Birkaç gün önce sonda tarafından yayınlanan LUCIACube gözlem uydusu tarafından kaydedilmiş olan daha iyi bir görüşe sahip olacak.

    Didymos'un uydusu olan Dimorphos'un yaklaşık 160 metre çapında bir asteroit olduğunu belirtelim. DART görevi, özellikle bu deney için geçen Kasım ayında başlatılmıştı ve bilim insanları bir nedenden dolayı Dimorphos'u hedef olarak seçtiler: Uydunun boyutu, benzer bir nesne Dünya'ya düşerse büyük hasara neden olacak kadar büyük.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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