NASA, CAPSTONE uydusuyla iletişimini kaybetti

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NASA, geçtiğimiz Haziran ayının sonlarında CAPSTONE (Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi Operasyonları ve Navigasyon Deneyi) adında küçük bir uyduyu fırlatmıştı. Uzay ajansından gelen yeni bilgilere göre CAPSTONE ile bağlantı kesildi. Ekipler, küçük uyduyla yeniden temas kurmaya çalışıyorlar.

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28 Haziran'da Rocket Lab'ın Electron roketiyle fırlatılan CAPSTONE, yeterince hız elde etmek için Dünya yörüngesinde altı gün geçirerek Ay'a doğru yola çıkmıştı. Yapılan açıklamalara göre yörüngeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra 25kg'lık uyduyla 4 Temmuz'da iletişim kesildi.

NASA sözcüsü Sarah Frazier tarafından yapılan açıklamada: "Uzay aracı ekibi şu anda nedeni anlamak ve yeniden temas kurmak için çalışıyor. Gerekirse, ayrılık sonrası yörünge düzeltme manevrasını birkaç gün geciktirmeye yetecek kadar yakıta sahip. Ek güncellemeler mümkün olan en kısa sürede sağlanacaktır." dedi.

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Planlamalar yolunda giderse CAPSTONE, 13 Kasım'da Ay'ın etrafında neredeyse doğrusal bir hale yörüngeye girecek. Uydunun görevi, Ay'a insan gönderilmesi amaçlanan Artemis misyonları için kullanılacak olan Gateway uzay istasyonunun yerleştirilmek istenen yörüngenin doğrulanması olacak.

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