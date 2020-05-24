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    NASA çocuklar için boyama sayfaları hazırladı

    Virginia Langley Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan boyama sayfaları evlerinde sıkılan çocukların bir nebze de olsa bakış açılarını değiştirmeyi amaçlıyor.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    NASA çocuklar için boyama sayfaları hazırladı
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    Uzun yıllardır milyar dolarlık uzay projelerini hayata geçiren NASA, çocukların da bu alan ilgi duyması için farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Kurum son olarak çocuklar için yeni boyama sayfaları hazırladı.

    Sanal etkinlik

    NASA’nın normalde çocuklara yönelik farklı etkinlikler barındıran NASA Kids’ Club adında bir portalı yer alıyor. Bu portalda baskı alabileceğiniz PDF takvimler ve çeşitli görseller, Rover aracını kullanabileceğiniz çeşitli oyunlar, kağıt katlayarak roket yapma ve nesne bulma görevleri gibi çeşitli etkinlikler yer alıyor.

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    Koronavirüs salgını nedeniyle evde oturmak zorunda olan çocuklar için kurum bir de NASA@Home girişimi başlatmıştı. Girişim çocuk kulübü yanında özel temalı boyama kağıtları yayınlıyor, Artemis projesi için roket tasarımı yaptırıyor veya farklı STEM etkinlikleri düzenliyor.

    Son yayınlanan 4 farklı PDF boyama sayfası Virginia Langley Araştırma Merkezi tarafından hazırlandı. NASA tarihinde önemli projelere imza atan merkez boyama için Mars Viking Lander, ay aracı gibi temalar seçmiş. NASA çocuk kulübünde pek çok farklı etkinliğe de erişebilirsiniz.

    Boyama sayfaları

    NASA Çocuk Kulübü



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