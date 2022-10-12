Tarihte ilk: NASA, asteroidin yörüngesinin başarıyla değiştirildiğini açıkladı

Başlangıçta, bilim insanları yörünge süresinin sadece 10 dakika azaltılacağını planlamışlardı. NASA'nın açıklamalarına göre bu, insanlığın bir gök cisminin hareketini kasıtlı olarak ilk kez değiştirmesi ve asteroit saptırma teknolojisinin ilk tam ölçekli gösterimi oldu.
DART sondasıyla çarpışmadan önce, Dimorphus'un daha büyük olan ana asteroidi Didymus'un etrafındaki bir turunu tamamlaması için 11 saat 55 dakikaya ihtiyacı vardı. Gökbilimciler 26 Eylül'deki çarpışmadan sonra Dünya'daki teleskopları kullanarak yörünge zamanının ne kadar değiştiğini ölçtüler. Çarpışmanın Dimorphos'un yörüngesini 11 saat 55 dakikadan 11 saat 23 dakikaya kısalttığı ortaya çıktı.
Beklentileri 25 kat aştı
NASA, Dimorphus'un yörünge periyodundaki minimum başarılı değişimin 73 saniye veya daha fazla olduğunu belirlemişti. Mevcut veriler DART'ın bu kriteri 25 kattan fazla aştığını gösteriyor. Araştırma ekibi, yeni yörünge tahmininin doğruluğunu artırmak için dünyanın dört bir yanındaki yer gözlemevleri ve radarlardan veri toplamaya devam ediyorlar.
Fırlatma etkisini anlamak için asteroidin yüzey özellikleri gibi fiziksel özellikleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç var ve araştırmacıların şu anda bu konu üzerinde çalıştığı bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.