NASA, Dünya'yı etkileyen devasa Güneş patlamasının çarpıcı videosunu yayınladı

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, 11 Şubat Cumartesi günü yıldızımızda büyük bir Güneş patlaması meydana geldiğini bildirdi. NASA'nın Solar Dynamics Observatory uydusu olayın video görüntülerini yakaladı. Patlama o kadar güçlü ve büyüktü ki Dünya’nın bazı bölgelerini dahi etkiledi.

Güneş'te büyük bir patlma meydana geldi

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), meydana gelen patlamanın Güneş fırtınaları için kullanılan ölçekte güçlü bir noktayı işaret eden X1.1 sınıfında olduğunu bildirdi. NOAA'ya göre, parlama Dünya çapında birkaç farklı bölgede, özellikle Güney Amerika'da radyo kesintilerine neden oldu.

Güneşin farklı güçlerde çeşitli Güneş patlamaları üretebileceğine dikkat çekilirken en düşük güçlü Güneş patlamaları A sınıfı ve en güçlüleri X sınıfı olarak sınıflandırılıyor. Şimdiye kadar kaydedilen en güçlü Güneş patlaması 2003 yılında meydana geldi ve onu ölçen cihazlar tam kapasitelerine ulaşmadan önce patlamanın şiddetini X28 olarak ölçtü.

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Her zaman böyle olmasa da, bir Güneş patlaması, büyük miktarlarda Güneş plazmasının püskürmesiyle yakından ilişkilendiriliyor. Bu yüklü parçacık dalgalarına koronal kütle atımı (CME) deniyor. Bu parçacıklar gezegenimizin manyetik alanı tarafından soğuruluyor ancak şiddetli olanlar elektronik cihazları etkileyebiliyor. Kutuplarda yaşanan auroların ortaya çıkmasına da yine bu Güneş fırtınaları neden oluyor.

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