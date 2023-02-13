NASA, Dünya'yı etkileyen devasa Güneş patlamasının çarpıcı videosunu yayınladı

Güneş'te büyük bir patlma meydana geldi
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), meydana gelen patlamanın Güneş fırtınaları için kullanılan ölçekte güçlü bir noktayı işaret eden X1.1 sınıfında olduğunu bildirdi. NOAA'ya göre, parlama Dünya çapında birkaç farklı bölgede, özellikle Güney Amerika'da radyo kesintilerine neden oldu.
Güneşin farklı güçlerde çeşitli Güneş patlamaları üretebileceğine dikkat çekilirken en düşük güçlü Güneş patlamaları A sınıfı ve en güçlüleri X sınıfı olarak sınıflandırılıyor. Şimdiye kadar kaydedilen en güçlü Güneş patlaması 2003 yılında meydana geldi ve onu ölçen cihazlar tam kapasitelerine ulaşmadan önce patlamanın şiddetini X28 olarak ölçtü.
Her zaman böyle olmasa da, bir Güneş patlaması, büyük miktarlarda Güneş plazmasının püskürmesiyle yakından ilişkilendiriliyor. Bu yüklü parçacık dalgalarına koronal kütle atımı (CME) deniyor. Bu parçacıklar gezegenimizin manyetik alanı tarafından soğuruluyor ancak şiddetli olanlar elektronik cihazları etkileyebiliyor. Kutuplarda yaşanan auroların ortaya çıkmasına da yine bu Güneş fırtınaları neden oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah