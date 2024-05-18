NASA, son 20 yılın en büyük Güneş patlamasının videosunu paylaştı

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Tam Boyutta Gör NASA, Güneş yüzeyinde büyük bir Güneş patlamasının meydana geldiğini ve bunun son 20 yılın, aynı zamanda da 11 yıllık döngünün en büyük Güneş patlaması olduğunu teyit etti. Bir süre önce ise NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory, SDO) bu patlamaların resmi videosunu paylaştı.

NASA, patlamaların yeni videolarını paylaştı

Dünya’da normal şartlarda aurora borealis'i veya Kuzey Işıklarını göremeyen insanlar bir süre önce görsel şölenin keyfini sürerken NASA'nın SDO Gözlemevi ise gözünü Güneş’e dikmişti. NASA’nın açıklamasına göre her şey 7 Mayıs tarihinde başladı. Bu tarihte iki güçlü Güneş patlaması yaşandı ve rekor kıran bir haftalık Güneş aktivitesini başlattı. NASA, 3-9 Mayıs tarihleri arasında 82 adet kayda değer Güneş patlaması gözlemlediğini ve bunlardan sekizinin X sınıfı statüsüne, yani en şiddetli olanlara ulaştığını belirtiyor.

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Bu patlamalar ise 2010 yılında Güneş’i izlemek için fırlatılan yarı otonom uzay aracı SDO ile görüntülendi. Hemen üstteki videodaki Güneş aktivitesi etkileyici olsa da aslında bunlar zirveden çok uzak. Aşağıdaki NASA vidosu aynı Güneş bölgesinin 14 Mayıs'ta da X8.7 şiddetinde büyük bir parlama gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Bu patlamalar, yaklaşık 4,830,000 km/s gibi inanılmaz yüksek hızlara ulaşan bir dizi taçküre kütle atımı (CME) oluşturdu. Bu olaylarda uzaya saçılan parçacıklar 10 Mayıs'tan itibaren Dünya'ya ulaşarak bu tür olaylara verilen en yüksek seviye olan G5 derecesine sahip bir jeomanyetik fırtına yarattı.

Bu seviyede bir fırtına 2003'ten beri Dünya'yı vurmamıştı ve gökyüzünü kuzey Hindistan'a kadar farklı renklerde görülmesini sağladı. NASA, ortaya çıkan aurora görüntülerinin 500 yıldır görülen en güçlü aurora görüntüleri olabileceğini söylüyor. NASA, Geospace Dynamics Constellation (GDC) ve Dynamical Neutral Atmosphere-Ionosphere Coupling (DYNAMIC) gibi gelecekteki misyonlar ile Güneş’i daha detaylı bir şekilde inceleyecek. Öte yandan Güneş’te yaşanan son olaylar hakkında NASA yöneticisi Teresa Nieves-Chinchilla, bunların yıllarca inceleneceğini söyledi.

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NASA, son 20 yılın en büyük Güneş patlamasının videosunu paylaştı