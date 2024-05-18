NASA, son 20 yılın en büyük Güneş patlamasının videosunu paylaştı

NASA, patlamaların yeni videolarını paylaştı
Dünya’da normal şartlarda aurora borealis'i veya Kuzey Işıklarını göremeyen insanlar bir süre önce görsel şölenin keyfini sürerken NASA'nın SDO Gözlemevi ise gözünü Güneş’e dikmişti. NASA’nın açıklamasına göre her şey 7 Mayıs tarihinde başladı. Bu tarihte iki güçlü Güneş patlaması yaşandı ve rekor kıran bir haftalık Güneş aktivitesini başlattı. NASA, 3-9 Mayıs tarihleri arasında 82 adet kayda değer Güneş patlaması gözlemlediğini ve bunlardan sekizinin X sınıfı statüsüne, yani en şiddetli olanlara ulaştığını belirtiyor.
Bu patlamalar ise 2010 yılında Güneş’i izlemek için fırlatılan yarı otonom uzay aracı SDO ile görüntülendi. Hemen üstteki videodaki Güneş aktivitesi etkileyici olsa da aslında bunlar zirveden çok uzak. Aşağıdaki NASA vidosu aynı Güneş bölgesinin 14 Mayıs'ta da X8.7 şiddetinde büyük bir parlama gerçekleştirdiğini gösteriyor.
Bu patlamalar, yaklaşık 4,830,000 km/s gibi inanılmaz yüksek hızlara ulaşan bir dizi taçküre kütle atımı (CME) oluşturdu. Bu olaylarda uzaya saçılan parçacıklar 10 Mayıs'tan itibaren Dünya'ya ulaşarak bu tür olaylara verilen en yüksek seviye olan G5 derecesine sahip bir jeomanyetik fırtına yarattı.
Bu seviyede bir fırtına 2003'ten beri Dünya'yı vurmamıştı ve gökyüzünü kuzey Hindistan'a kadar farklı renklerde görülmesini sağladı. NASA, ortaya çıkan aurora görüntülerinin 500 yıldır görülen en güçlü aurora görüntüleri olabileceğini söylüyor. NASA, Geospace Dynamics Constellation (GDC) ve Dynamical Neutral Atmosphere-Ionosphere Coupling (DYNAMIC) gibi gelecekteki misyonlar ile Güneş’i daha detaylı bir şekilde inceleyecek. Öte yandan Güneş’te yaşanan son olaylar hakkında NASA yöneticisi Teresa Nieves-Chinchilla, bunların yıllarca inceleneceğini söyledi.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98351/nasa-officially-releases-video-of-the-biggest-solar-flare-in-last-20-years/index.html https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/how-nasa-tracked-the-most-intense-solar-storm-in-decades/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.