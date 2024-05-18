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    NASA, son 20 yılın en büyük Güneş patlamasının videosunu paylaştı

    NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory, SDO) son 20 yılın en büyük Güneş patlamasının etkileyici videolarını yayınladı. Bu patlamalar Dünya’yı etkilemişti.
    NASA, son 20 yılın en büyük Güneş patlamasının videosunu paylaştı Tam Boyutta Gör
    NASA, Güneş yüzeyinde büyük bir Güneş patlamasının meydana geldiğini ve bunun son 20 yılın, aynı zamanda da 11 yıllık döngünün en büyük Güneş patlaması olduğunu teyit etti. Bir süre önce ise NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory, SDO) bu patlamaların resmi videosunu paylaştı.

    NASA, patlamaların yeni videolarını paylaştı

    Dünya’da normal şartlarda aurora borealis'i veya Kuzey Işıklarını göremeyen insanlar bir süre önce görsel şölenin keyfini sürerken NASA'nın SDO Gözlemevi ise gözünü Güneş’e dikmişti. NASA’nın açıklamasına göre her şey 7 Mayıs tarihinde başladı. Bu tarihte iki güçlü Güneş patlaması yaşandı ve rekor kıran bir haftalık Güneş aktivitesini başlattı. NASA, 3-9 Mayıs tarihleri arasında 82 adet kayda değer Güneş patlaması gözlemlediğini ve bunlardan sekizinin X sınıfı statüsüne, yani en şiddetli olanlara ulaştığını belirtiyor.

    Bu patlamalar ise 2010 yılında Güneş’i izlemek için fırlatılan yarı otonom uzay aracı SDO ile görüntülendi. Hemen üstteki videodaki Güneş aktivitesi etkileyici olsa da aslında bunlar zirveden çok uzak. Aşağıdaki NASA vidosu aynı Güneş bölgesinin 14 Mayıs'ta da X8.7 şiddetinde büyük bir parlama gerçekleştirdiğini gösteriyor.

    Bu patlamalar, yaklaşık 4,830,000 km/s gibi inanılmaz yüksek hızlara ulaşan bir dizi taçküre kütle atımı (CME) oluşturdu. Bu olaylarda uzaya saçılan parçacıklar 10 Mayıs'tan itibaren Dünya'ya ulaşarak bu tür olaylara verilen en yüksek seviye olan G5 derecesine sahip bir jeomanyetik fırtına yarattı.

    Bu seviyede bir fırtına 2003'ten beri Dünya'yı vurmamıştı ve gökyüzünü kuzey Hindistan'a kadar farklı renklerde görülmesini sağladı. NASA, ortaya çıkan aurora görüntülerinin 500 yıldır görülen en güçlü aurora görüntüleri olabileceğini söylüyor. NASA, Geospace Dynamics Constellation (GDC) ve Dynamical Neutral Atmosphere-Ionosphere Coupling (DYNAMIC) gibi gelecekteki misyonlar ile Güneş’i daha detaylı bir şekilde inceleyecek. Öte yandan Güneş’te yaşanan son olaylar hakkında NASA yöneticisi Teresa Nieves-Chinchilla, bunların yıllarca inceleneceğini söyledi.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98351/nasa-officially-releases-video-of-the-biggest-solar-flare-in-last-20-years/index.html https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/how-nasa-tracked-the-most-intense-solar-storm-in-decades/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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