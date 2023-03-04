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    NASA, Dünya’yı uzayın tehlikelerinden savunabileceğini kanıtladı

    NASA, Double Asteroid Redirection Test (DART) görevini başarıyla gerçekleştirmişti. Araştırmacılar, insanların Dünya’yı tehdit eden asteroitlerden kendilerini koruyabileceğini söylüyor.
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    NASA, Dünya’yı kurtarabileceğini kanıtladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında NASA, ne olacağını görmek için bir uzay aracını bir asteroit ile çarpıştırmıştı. Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuarı (APL) liderliğindeki bir araştırma ekibi, başarılı Double Asteroid Redirection Test (DART) görevinin sadece eğlence amaçlı olmadığını, insanlığın asteroitleri saptırabileceğini ve gezegeni gerçekten kurtarabileceğini anlatan bir makale yayınladı.

    NASA, Dünya'yı savunabilir

    NASA, yayınladığı bir blog gönderisinde APL yazarı Ajai Raj, "bir şeyi başka bir şeye çarptırmak" olarak tanımladığı "kinetik çarpma" tekniğinin gerçekten de gezegensel savunma için etkili bir yöntem olduğunu söyledi. NASA’nın DART görevi de bunu yapmıştı; Uzay aracı, asteroit ile çarpıştırılmış ve yörüngesi değiştirilmişti. Dimorphos olarak bilinen asteroit Dünya için bir tehdit teşkil etmiyordu ancak deneyin amacı, yapılabilirliği test etmekti.

    NASA, Dünya’yı kurtarabileceğini kanıtladı Tam Boyutta Gör
    Makalelerden birinde hesaplandığı üzere, geçen yıl 26 Eylül'de gerçekleştirilen görev, asteroid ay parçası Dimorphos'un yörüngesini 33 dakika değiştirdi. DART uzay aracı, çarpma noktasında asteroitten ejekta olarak bilinen enkazı uzaya fırlattı. Enkazın geri tepme etkisinin asteroidin momentum değişimine çarpışmanın kendisinden daha fazla katkıda bulunduğu tespit edildi.

    Dimorphos gibi nispeten küçük (çapı 170 metre) asteroitlerin bu yöntemle başarılı bir şekilde yörüngesinden saptırılabileceği ve önceden herhangi bir keşif görevine ihtiyaç duyulmayacağı onaylanmış durumda. Ancak bilim insanları Dünya için böyle bir tehdidi en azından birkaç yıl önceden öğrenmeleri gerektiğinin de altını çiziyor. Ek olarak APL’ye göre Dünya için en azından bilindiği kadarıyla önümüzdeki yüzyıl boyunca herhangi bir asteroit tehdidi bulunmuyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/3/23622808/nasa-dart-mission-asteroid-kinetic-impactor-success https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-dart-data-validates-kinetic-impact-as-planetary-defense-method/
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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