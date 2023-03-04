NASA, Dünya’yı uzayın tehlikelerinden savunabileceğini kanıtladı

NASA, Dünya'yı savunabilir
NASA, yayınladığı bir blog gönderisinde APL yazarı Ajai Raj, "bir şeyi başka bir şeye çarptırmak" olarak tanımladığı "kinetik çarpma" tekniğinin gerçekten de gezegensel savunma için etkili bir yöntem olduğunu söyledi. NASA’nın DART görevi de bunu yapmıştı; Uzay aracı, asteroit ile çarpıştırılmış ve yörüngesi değiştirilmişti. Dimorphos olarak bilinen asteroit Dünya için bir tehdit teşkil etmiyordu ancak deneyin amacı, yapılabilirliği test etmekti.
Dimorphos gibi nispeten küçük (çapı 170 metre) asteroitlerin bu yöntemle başarılı bir şekilde yörüngesinden saptırılabileceği ve önceden herhangi bir keşif görevine ihtiyaç duyulmayacağı onaylanmış durumda. Ancak bilim insanları Dünya için böyle bir tehdidi en azından birkaç yıl önceden öğrenmeleri gerektiğinin de altını çiziyor. Ek olarak APL’ye göre Dünya için en azından bilindiği kadarıyla önümüzdeki yüzyıl boyunca herhangi bir asteroit tehdidi bulunmuyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/3/23622808/nasa-dart-mission-asteroid-kinetic-impactor-success https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-dart-data-validates-kinetic-impact-as-planetary-defense-method/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez