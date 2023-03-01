Güneş’te yaşanan patlama Dünya’da olağanüstü manzaralara neden oldu

Güneş patlaması inanılmaz kutup ışıkları yarattı
NASA astronotu Josh Cassada, Dünya'nın ortalama 400 kilometre üzerinde uçan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) bölmeden gezegenimde oluşan çarpıcı manzarayı fotoğrafladı. Cassada, Twitter’da paylaştığı fotoğraf için “Kesinlikle gerçek dışı” ifadelerini kullandı. Ancak tek manzara fotoğrafları bunlar değil.
Bu arada, kuzey ışıkları olarak da bilinen Auroralar, yüklü Güneş parçacıklarının Dünya atmosferindeki moleküllerle etkileşime girmesi sonucu oluşuyor. Buna neden olan şey ise Güneş’in korona olarak adlandırılan dış atmosferinde yaşanan Koronal Kütle Atımı olarak ifade edilen patlama. Güneş’ten uzaya saçılan bu plazmalar hem 26 Şubat Pazar hem de 27 Şubat tarihlerinde Dünya’ya ulaşarak bu kutup ışıklarını oluşturdu. Elbette astrofotoğrafçılar bu manzaraları kaçırmadı. Aşağıdaki galeriden çarpıcı görselleri inceleyebilirsiniz.
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.