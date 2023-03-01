Güneş’te yaşanan patlama Dünya’da olağanüstü manzaralara neden oldu

Tam Boyutta Gör Güneş, bizden çok uzakta olsa da yıldızda yaşanan gelişmeler Dünya’yı etkileyebiliyor. Bu etkileri en iyi gördüğümüz anlar ise elbette genellikle kutuplara yakın alanlarda ortaya çıkan Auroralar. Yakın zamanda Güneş’ta yaşanan patlamanın uzaya fırlattığı yoğun enerji yükleri bir süre önce Dünya’ya ulaştı ve çarpıcı manzaralar neden oldu.

Güneş patlaması inanılmaz kutup ışıkları yarattı

NASA astronotu Josh Cassada, Dünya'nın ortalama 400 kilometre üzerinde uçan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) bölmeden gezegenimde oluşan çarpıcı manzarayı fotoğrafladı. Cassada, Twitter’da paylaştığı fotoğraf için “Kesinlikle gerçek dışı” ifadelerini kullandı. Ancak tek manzara fotoğrafları bunlar değil.

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Bu arada, kuzey ışıkları olarak da bilinen Auroralar, yüklü Güneş parçacıklarının Dünya atmosferindeki moleküllerle etkileşime girmesi sonucu oluşuyor. Buna neden olan şey ise Güneş’in korona olarak adlandırılan dış atmosferinde yaşanan Koronal Kütle Atımı olarak ifade edilen patlama. Güneş’ten uzaya saçılan bu plazmalar hem 26 Şubat Pazar hem de 27 Şubat tarihlerinde Dünya’ya ulaşarak bu kutup ışıklarını oluşturdu. Elbette astrofotoğrafçılar bu manzaraları kaçırmadı. Aşağıdaki galeriden çarpıcı görselleri inceleyebilirsiniz.

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Güneş’te yaşanan patlama Dünya’da olağanüstü manzaralar yarattı