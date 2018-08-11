CANLI: NASA, Güneş'e uzay aracı gönderiyor (Ertelendi)

Güncelleme: NASA, yaşanan bir aksilik nedeniyle dakikalar kala kalkışı iptal etti. Uzay ajansı kalkışın Pazar gününe ertelendiğini açıkladı.

Güneş'e ne kadar yaklaşacak?

Hız rekoru kıracak: Saatte tam 692 bin km

https://www.space.com/41447-parker-solar-probe-fastest-spacecraft-ever.html

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NASA'nın Güneş'e düzenleyeceği Parker Solar Probe görevi birazdan başlıyor. Uzay ajansının 'Güneş'e dokunmak' olarak nitelendirdiği görevde, bugüne kadar kimsenin yapamadığı inanılmaz bir iş başarılmaya çalışılacak. Parker Solar Probe, Güneş'in atmosferine dalış yapan ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçecek.Türkiye saatiyle 10.53'de başlayacak olan kalkışı aşağıdaki pencereden canlı izleyebilirsiniz:Parker Solar Probe, Güneş'in atmosferine giriş yapacak ilk uzay aracı olacağı için NASA bu görevi "Güneş'e dokunmak" olarak tanımlıyor; Ancak tabi ki uzay aracının Güneş yüzeyine yaklaşması mümkün olmayacak. Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapacak olan Parker Solar Probe, yüzeyden yaklaşık 6 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak.Hemen bir karşılaştırma yapmak gerekirse bugün itibariyle Güneş'e en çok yaklaşan insan yapımı nesne rekoru NASA'nın 1976'da uzaya fırlattığı Helios 2'ye ait. Güneş yüzeyine yaklaşık 43 milyon kilometre kadar yaklaşan Helios 2 o zamanın şartlarıyla çok büyük bir iş başarmış hatta Güneş'e Merkür'den(~57 milyon km) bile daha çok yaklaşmıştı; Ancak haberimizin konusu olan Parker Solar Probe'un yanında Helios 2'nin yaklaşık 40 sene önce kırdığı bu rekorun adeta esamesi bile okunmayacak. Zira Parker Solar Probe Güneş'e tam 7 kat daha fazla yaklaşacak.Tabi söz konusu Güneş, yani milyonlarca derece sıcaklıktaki devasa bir nesne olunca 6.2 milyon kilometrelik uzaklık bile çok tehlikeli bir hal alıyor. Uzay araştırmaları tarihindeki en zorlu göreve çıkacak olan Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yörüngesinde yaklaşık 1400 derecelik inanılmaz bir sıcaklıkta ekstrem koşullarda gözlem yapmaya çalışacak.Parker Solar Probe'un 2025 yılına kadar tam 24 kez yakın geçiş gerçekleştirmesi planlanıyor. Güneş etrafındaki bir tam yörüngesini 88 günde tamamlayacak olan uzay aracı, Güneş'e en çok yaklaştığı sırada saatte tam 692 bin kilometrelik inanılmaz bir hıza ulaşarak tarihin en hızlı insan yapımı nesnesi olacak. NASA Dünya'da bu hızla hareket eden bir cismin Washington'dan Tokyo'ya bir dakikadan daha kısa bir sürede gidebileceğini söylüyor.En hızlı insan yapımı nesne rekorunun şu anki sahibiyse 2016'da Jüpiter'e ulaşan Juno. Juno ilk yakın geçişi sırasında saatte yaklaşık 265.000 kilometre hıza ulaşmıştı.