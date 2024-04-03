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    İlk defa Güneş patlamasının iç dinamiği görüntülendi

    NASA'nın Parker Solar Probe (Parker Güneş Sondası) Güneş patlamasının oluşturduğu taçküre kütle atımının içine dalarak türünün ilk örneği olan muazzam bir gözleme imza attı.
    İlk defa Güneş patlamasının iç dinamiği görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Güneş, sakin bir yıldız değil ve zaman zaman “güneş patlamaları” ile manyetik alanından yoğun, yüklü plazma atımları yapıyor. Bu atımlara taçküre kütle atımı veya koronal kütle atımları (CME) deniyor. Bir CME, Dünya’ya çarptığında ise çoğunlukla kutup eksenlerinde aurolar görülüyor. Eğer bu patlamalar ve plazma çok büyükse Dünya’daki radyo iletişim, elektrik şebekeleri ve uydular olumsuz bir şekilde etkilenebiliyor.

    NASA’nın Güneş’i incelemek için gönderdiği Parker Solar Probe (Parker Güneş Sondası) ise kısa bir süre önce böyle bir patlama sonrasında oluşan plazma bulutunun içinden geçerek türünün ilk örneği olan muazzam bir gözleme imza attı.

    Parker Güneş Sondası ile bir ilke imza atıldı

    Parker Güneş Sondası sayesinde bilim insanları ilk defa bir CME’nin içinde nelerin olduğu görebildi. Aktarılanlara göre buradaki iç dinamikler Güneş fizikçileri için bir hazine niteliğinde. Sondanın görünür ışığı algılayan Geniş Alan Görüntüleyicisi (WISPR) aracının CME içindeki net ve çalkantılı girdapları yakaladığı belirtildi.

    Fizikçiler bu girdaplara Kelvin-Helmholtz mekanizması (KHI) adını veriyor ve hızlı hareket eden bir akışkan parçasının diğeriyle etkileşime girdiğinde meydana geldiğini düşünüyor. Dünya'da KHI, bulutun bir ucundaki rüzgar hızı diğer ucundakinden farklı olduğunda meydana geliyor. Bunu genellikle uçak yolculuğunda türbülans olarak deneyimliyoruz.

    Öte yandan bu olay hiçbir zaman bir Güneş patlaması sırasında gözlemlenmedi ancak Güneş fizikçileri tarafından bir süredir teorize ediliyordu. Parker Güneş Sondası ile bu türbülansların varlığı kanıtlandığı için bilim insanlarının artık CME’lerin dinamiğini daha derinlemesine anlayabilecekleri belirtiliyor.

    Güneş'in dış atmosferine giren ilk insan yapımı nesne olan Parker Güneş Sondası, 12 Ağustos 2018'de fırlatılmıştı. Güneş'in yüzeyinden sadece 11,5 Güneş yarıçapı uzakta, bulunan sonda görev amacı ve yörüngesi nedeniyle giderek yıldıza yaklaşmaya devam ediyor. Sonda, görevini tamladığında ise Güneş’e çarparak yok olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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