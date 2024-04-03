İlk defa Güneş patlamasının iç dinamiği görüntülendi

NASA’nın Güneş’i incelemek için gönderdiği Parker Solar Probe (Parker Güneş Sondası) ise kısa bir süre önce böyle bir patlama sonrasında oluşan plazma bulutunun içinden geçerek türünün ilk örneği olan muazzam bir gözleme imza attı.
Parker Güneş Sondası ile bir ilke imza atıldı
Parker Güneş Sondası sayesinde bilim insanları ilk defa bir CME’nin içinde nelerin olduğu görebildi. Aktarılanlara göre buradaki iç dinamikler Güneş fizikçileri için bir hazine niteliğinde. Sondanın görünür ışığı algılayan Geniş Alan Görüntüleyicisi (WISPR) aracının CME içindeki net ve çalkantılı girdapları yakaladığı belirtildi.
Fizikçiler bu girdaplara Kelvin-Helmholtz mekanizması (KHI) adını veriyor ve hızlı hareket eden bir akışkan parçasının diğeriyle etkileşime girdiğinde meydana geldiğini düşünüyor. Dünya'da KHI, bulutun bir ucundaki rüzgar hızı diğer ucundakinden farklı olduğunda meydana geliyor. Bunu genellikle uçak yolculuğunda türbülans olarak deneyimliyoruz.
Öte yandan bu olay hiçbir zaman bir Güneş patlaması sırasında gözlemlenmedi ancak Güneş fizikçileri tarafından bir süredir teorize ediliyordu. Parker Güneş Sondası ile bu türbülansların varlığı kanıtlandığı için bilim insanlarının artık CME’lerin dinamiğini daha derinlemesine anlayabilecekleri belirtiliyor.
Güneş'in dış atmosferine giren ilk insan yapımı nesne olan Parker Güneş Sondası, 12 Ağustos 2018'de fırlatılmıştı. Güneş'in yüzeyinden sadece 11,5 Güneş yarıçapı uzakta, bulunan sonda görev amacı ve yörüngesi nedeniyle giderek yıldıza yaklaşmaya devam ediyor. Sonda, görevini tamladığında ise Güneş’e çarparak yok olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...