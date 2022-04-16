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    NASA, herkes tarafından erişilebilir olmak istiyor

    NASA, yetersiz hizmet alan topluluklara daha fazla hizmet vermeye odaklanarak programlarına olan katılımı daha çeşitlendirebilmek adına Eşitlik Eylem Planı altında yeni eylemlerini açıkladı.
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    NASA, herkes tarafından erişilebilir olmak istiyor

    NASA, yetersiz hizmet alan ve yeterince temsil edilmediği düşünülen topluluklara uzay görevleriyle alakalı daha fazla fırsat sunmak amacıyla ilk Eşitlik Eylem Planı'nı yayınladı. Uzay ajansı, yayınladıkları planın çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve erişilebilirliği iyileştirme konusunda birçok avantaj sunacağını düşünüyor.

    Ülke genelinde hazırlanan planının bir parçası

    NASA'nın Eşitlik Eylem Planı, ABD hükümetinin ırksal eşitliği sağlama çabaları için 90'dan fazla federal kurum tarafından hazırlanan eylem planlarının bir parçası olarak yer alıyor.

    Eşitlik Eylem Planı, esas olarak dört odak noktası üzerinde şekilleniyor:

    • Yetersiz hizmet alan topluluklardan müteahhitlerin ve işletmelerin entegrasyonunu ve kullanımını artırmak ve NASA'nın tedarik sürecinde eşitliği genişletmek
    • Yetersiz hizmet alan topluluklar için fırsatları, erişimi ve temsili geliştirmek için hibeleri ve işbirliği anlaşmalarını geliştirmek
    • Yetersiz hizmet alan topluluklarda çevresel zorlukların azaltılmasına yardımcı olmak için Yer Bilimi ve sosyoekonomik verilerden yararlanmak
    • Harici medeni haklar uyumluluğunu ilerletmek ve yetersiz hizmet alan topluluklarda sınırlı İngilizce yetkin nüfusa erişimi genişletmek

    NASA Yöneticisi Bill Nelson: "NASA'da tüm görevlerimiz, fırsat eşitliğine olan sarsılmaz bağlılığımıza bağlıdır. Eşitlik Eylem Planı, yetersiz hizmet alan ve yeterince temsil edilmeyen topluluklarda fırsatları sınırlayan engelleri daha fazla belirleme ve kaldırma taahhüdümüzü derinleştiriyor. Bu çerçeve, adaleti, uzayda ve ötesinde yaptığımız işi herkes için daha erişilebilir kılmak için her NASA görevinde temel bir bileşen olarak sabitler." ifadelerinde bulundu.

    Kaynakça https://www.engadget.com/nasa-equity-action-plan-space-183012578.html https://www.nasa.gov/press-release/nasa-releases-equity-action-plan-to-make-space-more-accessible-to-all
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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 22 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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