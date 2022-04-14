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    Space Perspective, yolcuları stratosfere çıkaracak kapsülünün iç mekanını paylaştı

    Uzay turizmi şirketi Space Perspective, yolcularını stratosfere kadar götürecek olan kapsülün iç mekan tasarımına dair görseller paylaştı. Space Lounge, 8 kişiye kadar yolcu alabilecek.
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    Space Perspective, Space Lounge'un tasarımını paylaştı
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    Space Perspective isimli Florida merkezli şirket, yolcularını dev balonuyla stratosfere taşıyacak Spaceship Neptune'ün iç mekanını sergiledi. Sekiz kişiye kadar yolcu kapasiteli Space Lounge, 360 derecelik panoramik pencereleriyle eşsiz manzaralar sunacak.

    Stratosferde yemek yeme deneyimi

    Yolcularını yerden 30 km yukarıya çıkaracak olan Space Perspective, grup etkinlikleri veya çiftlerin akşam yemekleri gibi farklı durumlar için Space Lounge'un özelleştirilebileceğini söylüyor. Şirket, kapsülün tamamen sürdürülebilir malzemelerden oluşturulacağını belirtiyor.

    Space Perspective, Space Lounge'un tasarımını paylaştı
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    Tüm deneyim iç ve dışarıda yer alan kameralarla kayıt altına alınacak. Kapsülde yer alacak olan teleskopla yolcular, uzaktan dünyayı ve uzayı gözlemleyebilecekler. Yolculara yiyecek ve içecek hizmetleri sağlanacak ve interaktif ekranlarla bilgiler sunulurken aynı zamanda aydınlatmalar da özelleştirilebilecek.

    Space Perspective, Space Lounge'un tasarımını paylaştı
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    Space Perspectives görevi gün aydınlanırken başlayacak ve yaklaşık iki saat içerisinde maksimum irtifa olan 30 kilometreye ulaşacak. Yine iki saat boyunca benzer irtifalarda deneyim sunacak ve ardından iki saatlik iniş süresiyle görev sona erecek.

    Space Perspective, Space Lounge'un tasarımını paylaştı
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    Şirket, bu deneyim için 1.000 dolar iade edilebilir depozito ile bilet başına 125.000 dolar istiyor. Space Perspectives, şimdiye kadar 600 kişinin bekleme listesinde yer aldığını söylüyor. İlk pilotlu testlerin 2023'te ve ilk ticari seferlerin 2024'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/spaceship-neptune-tourist-space-balloon-interior-130004623.html https://spaceperspective.com/journal/a-first-look-at-the-space-lounge
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    orcnd 6 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 13 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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