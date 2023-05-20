SpaceX’e alternatif geldi: NASA, insanları Ay’a hangi araçla indireceğini seçti

Tam Boyutta Gör NASA, başlattığı Artemis misyonu kapsamında insanları tekrardan Ay yüzeyine indirmeyi hedefliyor. Artemi 1 test görevi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. Artemis 3 görevinde ise NASA, insanları Ay’a indirmeyi hedefliyor. Öte yandan Ajans, gelecek görevler için elindeki seçenekleri de genişletiyor. Artemis V veya Artemis 5 görevinde kullanılacak Ay iniş sistemi için NASA, Blue Origin firmasını seçti.

SpaceX'e alternatif geldi

Tam Boyutta Gör NASA, üçüncü mürettebatlı Artemis Ay inişini gerçekleştirecek şirketi seçti. Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi, Eylül 2029'da fırlatılması planlanan Artemis V için iniş sistemini inşa edecek. Araç seçiminden bahsetmeseler de, şirket halihazırda bir Blue Moon iniş aracı üzerinde çalışıyor. Boeing, Lockheed Martin ve Draper, NASA projesinde yer alanlar arasında olacak. Bu arada NASA ve Blue Origin anlaşmasının değeri de 3.4 milyar dolar olarak açıklandı.

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Orion kapsülü dört astronotu Ay'a götürecek ve burada mürettebattan ikisi Ay'ın güney kutbuna inmek için Gateway uzay istasyonuna kenetlenmiş bir Blue Origin iniş aracını kullanacak. Diğer astronotlar Gateway'i (Ay Geçidi) genişletip bakımını üstlenirken onlar da bir hafta boyunca ay yürüyüşleri, gezici operasyonları ve bilim deneyleri gerçekleştirecekler. NASA,ilk (Artemis III) ve ikinci (Artemis IV) insan inişleri için SpaceX'in Starship'ini seçti bile. Ajans geçen yıl hem bir yedekleme sağlamak hem de rekabeti teşvik etmek için ikinci bir iniş aracı için teklifleri kabul edeceğini söylemişti.

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NASA, insanları Ay’a hangi araçla indireceğini seçti