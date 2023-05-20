SpaceX’e alternatif geldi: NASA, insanları Ay’a hangi araçla indireceğini seçti

Orion kapsülü dört astronotu Ay'a götürecek ve burada mürettebattan ikisi Ay'ın güney kutbuna inmek için Gateway uzay istasyonuna kenetlenmiş bir Blue Origin iniş aracını kullanacak. Diğer astronotlar Gateway'i (Ay Geçidi) genişletip bakımını üstlenirken onlar da bir hafta boyunca ay yürüyüşleri, gezici operasyonları ve bilim deneyleri gerçekleştirecekler. NASA,ilk (Artemis III) ve ikinci (Artemis IV) insan inişleri için SpaceX'in Starship'ini seçti bile. Ajans geçen yıl hem bir yedekleme sağlamak hem de rekabeti teşvik etmek için ikinci bir iniş aracı için teklifleri kabul edeceğini söylemişti.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.