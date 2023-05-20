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    SpaceX’e alternatif geldi: NASA, insanları Ay’a hangi araçla indireceğini seçti

    NASA, Artemis V Ay iniş sistemini inşa etmesi için Blue Origin'i seçti. Böylece SpaceX, astronotları Ay yüzeyine taşıma konusunda yalnız olmayacak ve NASA’nın birden fazla seçeneği olacak.
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    NASA, insanları Ay’a hangi araçla indireceğini seçti Tam Boyutta Gör
    NASA, başlattığı Artemis misyonu kapsamında insanları tekrardan Ay yüzeyine indirmeyi hedefliyor. Artemi 1 test görevi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. Artemis 3 görevinde ise NASA, insanları Ay’a indirmeyi hedefliyor. Öte yandan Ajans, gelecek görevler için elindeki seçenekleri de genişletiyor. Artemis V veya Artemis 5 görevinde kullanılacak Ay iniş sistemi için NASA, Blue Origin firmasını seçti.

    SpaceX'e alternatif geldi

    NASA, insanları Ay’a hangi araçla indireceğini seçti Tam Boyutta Gör
    NASA, üçüncü mürettebatlı Artemis Ay inişini gerçekleştirecek şirketi seçti. Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi, Eylül 2029'da fırlatılması planlanan Artemis V için iniş sistemini inşa edecek. Araç seçiminden bahsetmeseler de, şirket halihazırda bir Blue Moon iniş aracı üzerinde çalışıyor. Boeing, Lockheed Martin ve Draper, NASA projesinde yer alanlar arasında olacak. Bu arada NASA ve Blue Origin anlaşmasının değeri de 3.4 milyar dolar olarak açıklandı.

    Orion kapsülü dört astronotu Ay'a götürecek ve burada mürettebattan ikisi Ay'ın güney kutbuna inmek için Gateway uzay istasyonuna kenetlenmiş bir Blue Origin iniş aracını kullanacak. Diğer astronotlar Gateway'i (Ay Geçidi) genişletip bakımını üstlenirken onlar da bir hafta boyunca ay yürüyüşleri, gezici operasyonları ve bilim deneyleri gerçekleştirecekler. NASA,ilk (Artemis III) ve ikinci (Artemis IV) insan inişleri için SpaceX'in Starship'ini seçti bile. Ajans geçen yıl hem bir yedekleme sağlamak hem de rekabeti teşvik etmek için ikinci bir iniş aracı için teklifleri kabul edeceğini söylemişti.

    Kaynakça https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-blue-origin-as-second-artemis-lunar-lander-provider https://www.engadget.com/nasa-picks-blue-origin-to-build-the-artemis-v-moon-landing-system-145503244.html
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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