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    SpaceX, Starship roketinin patlama nedenini açıkladı

    Dünyanın en büyük roketi Starship'in görkemli lansmanı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Peki, roket havalandıktan kısa bir süre sonra neden patladı? İşte SpaceX'in açıklaması.
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    SpaceX, Starship roketinin patlama nedenini açıkladı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, dev Starship roketinin kendi kendine patlamadığını, görevin kontrol merkezinden gelen komut üzerine kontrollü bir patlamayla sonlandırıldığını resmi olarak açıkladı.

    Roket rotasından çıktıktan sonra spiral çizmeye başladı ve resmi açıklamda bu duruma motorlardaki arızanın sebep olduğu belirtildi. Şirketin konuyla ilgili açıklaması şu şekide: "Test uçuşu sırasında birkaç motor arızalandı, irtifa kaybı oldu ve roket takla atmaya başladı. Ardından testin tamamlanması için komut verildi."

    Birkaç ay içinde tekrar fırlatılacak

    Roketin düşen parçalarından kimse yaralanmadı. Standart prosedüre göre, Teksas, Boca Chica'daki fırlatma sahası  ve çevresi testten çok önce boşaltılmıştı. Starship roketi ilk test uçuşında 38 km yüksekliğe ulaştı ve fırlatıldıktan yaklaşık iki buçuk dakika sonra kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı.

    Ardından bir buçuk dakika sonra bir patlama meydana geldi. SpaceX, roket fırlatma rampasından kalkabilirse test fırlatmasının başarılı kabul edileceğini belirtmişti. Bir sonraki lansman ise birkaç ay içinde gerçekleşecek.

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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