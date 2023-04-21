SpaceX, Starship roketinin patlama nedenini açıkladı

Roket rotasından çıktıktan sonra spiral çizmeye başladı ve resmi açıklamda bu duruma motorlardaki arızanın sebep olduğu belirtildi. Şirketin konuyla ilgili açıklaması şu şekide: "Test uçuşu sırasında birkaç motor arızalandı, irtifa kaybı oldu ve roket takla atmaya başladı. Ardından testin tamamlanması için komut verildi."
Birkaç ay içinde tekrar fırlatılacak
Roketin düşen parçalarından kimse yaralanmadı. Standart prosedüre göre, Teksas, Boca Chica'daki fırlatma sahası ve çevresi testten çok önce boşaltılmıştı. Starship roketi ilk test uçuşında 38 km yüksekliğe ulaştı ve fırlatıldıktan yaklaşık iki buçuk dakika sonra kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı.
Ardından bir buçuk dakika sonra bir patlama meydana geldi. SpaceX, roket fırlatma rampasından kalkabilirse test fırlatmasının başarılı kabul edileceğini belirtmişti. Bir sonraki lansman ise birkaç ay içinde gerçekleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
son derece güzel
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)