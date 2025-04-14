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    Katy Perry, Blue Origin ile gerçekleşen uzay yolculuğunu tamamladı (Canlı yayın)

    Jeff Bezos'a ait Blue Origin, yıldızlarla dolu, tamamı kadınlardan oluşan bir mürettebatı uzaya gönderdi. Katy Perry ve diğerleri kısa uzay gezisinin ardından Dünya'ya döndü. Peki, neler yaşandı?
    Katy Perry blue origin uzay uçuşu Tam Boyutta Gör
    Jeff Bezos’un Blue Origin’i, pop yıldızı Katy Perry’yi eski NASA bilim insanları Aisha Bowe ve Amanda Nguyen, gazeteci Gayle King, gazeteci ve Bezos’un nişanlısı Lauren Sánchez ve film yapımcısı Kerianne Flynn olmak üzere beş kadınla birlikte uzaya fırlattı. NS-31 adlı uçuş, Blue Origin’in web sitesinde ve YouTube’da canlı olarak yayınlandı.

    Blue Origin'in New Shepard roketi bugün şirketin Batı Teksas fırlatma tesisinden fırlatıldı. Sekiz dakikalık uçuş, Blue Origin'e göre uluslararası olarak tanınan uzay sınırı olan Kármán hattını geçerek atmosfere doğru 100 kilometreden fazla yol kat etti. Astronotları içeren ve üç paraşütle asılı duran modül, roketten birkaç dakika sonra indi.

    Amazon'un kurucusu ve başkanı Bezos, inişten sonra astronotları ilk karşılayan kişi oldu; kapağı bir anahtarla açtı ve Sanchez'i selamladı. Perry kapsülden çıkan bir sonraki kişiydi; diz çöktü ve tabiri yerindeyse yeri öptü. King de aynı davranışı gösterdi.

    Bugünkü görev, Valentina Tereshkova'nın 1963'teki tarihi solo uçuşundan bu yana tamamen kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı. Ayrıca, birkaç yıldır uzay turizmi deneyimleri sunan Blue Origin'in 11. alt yörünge mürettebatlı uçuşu. Şirket, New Shepard roketinin mümkün kıldığı seyahatlerin fiyatını açıklamıyor.

    içerik güncellenecek

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    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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