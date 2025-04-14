Katy Perry, Blue Origin ile gerçekleşen uzay yolculuğunu tamamladı (Canlı yayın)

Blue Origin'in New Shepard roketi bugün şirketin Batı Teksas fırlatma tesisinden fırlatıldı. Sekiz dakikalık uçuş, Blue Origin'e göre uluslararası olarak tanınan uzay sınırı olan Kármán hattını geçerek atmosfere doğru 100 kilometreden fazla yol kat etti. Astronotları içeren ve üç paraşütle asılı duran modül, roketten birkaç dakika sonra indi.
Amazon'un kurucusu ve başkanı Bezos, inişten sonra astronotları ilk karşılayan kişi oldu; kapağı bir anahtarla açtı ve Sanchez'i selamladı. Perry kapsülden çıkan bir sonraki kişiydi; diz çöktü ve tabiri yerindeyse yeri öptü. King de aynı davranışı gösterdi.
Bugünkü görev, Valentina Tereshkova'nın 1963'teki tarihi solo uçuşundan bu yana tamamen kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı. Ayrıca, birkaç yıldır uzay turizmi deneyimleri sunan Blue Origin'in 11. alt yörünge mürettebatlı uçuşu. Şirket, New Shepard roketinin mümkün kıldığı seyahatlerin fiyatını açıklamıyor.
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