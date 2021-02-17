NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor

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Amerikan uzay ajansı NASA, çok yakında uzayda yeni bir tarihi ilke imza atmaya hazırlanıyor. NASA'nın geçtiğimiz yaz fırlattığı yeni Mars görevi Perseverance, 18 Şubat tarihinde Kızıl Gezegen'e ulaşmış olacak. NASA'nın teknoloji şovu yapmaya hazırlandığı Perseverance görevinin belki de en ilginç noktası ise 'Mars Helikopteri' olacak.

Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk insan yapımı cisim olacak

NASA'nın Ingenuity ismini verdiği Mars helikopteri 18 Şubat'ta Perseverance gezginiyle birlikte Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapacak. Ingenuity'nin önümüzdeki Mart ayında gezginden ayrılıp ilk kez uçuşa geçmesi bekleniyor. NASA şu anda ilk uçuş denemesi için 18 Mart tarihini planlamış durumda.

Mars'ın atmosferi Dünya'nınkine oranla tam 100 kat daha ince. NASA, bu düşük atmosfer yoğunluğu problemini çözmek için Ingenuity'yi hem mümkün olabildiğince hafif hem de mümkün olabildiğince güçlü dizayn etmek zorunda kalmış. Sadece 1.8 kilogram ağırlığında olan helikopter, uzay ajansının ifadelerine göre pervanelerini Dünya'daki normal bir helikopterin pervanelerinden tam 10 kat daha hızlı hareket ettirecek.

NASA'lı araştırmacılar Ingenuity'nin pervane dönüş hızının 2400 RPM olduğunu belirtti. Dünya'da ise helikopterler boyutlarına bağlı olarak 225-500 RPM hızlarında çalışıyor.

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Mars'ın keşfinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor

NASA, Ingenuity'yi bir test aracı olarak görüyor. Ingenuity'de başarıya ulaşılamaması durumunda Perseverance gezgini bundan olumsuz etkilenmeyecek. Ancak Ingenuity Mars'ta kendisinden beklenenleri yapabilirse uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralamış olacak. NASA, Ingenuty'de başarıya ulaşılması durumunda gelecekte benzer teknolojileri kullanan çok daha büyük 'helikopter görevleri' düzenlemeyi planlıyor. Örneğin onlarca mini helikopterle Mars'ın hızlı bir şekilde keşfedilmesi mümkün olabilir.

NASA JPL'de uçuş-kontrol ve aerodinamik ekibinin lideri olan Håvard Grip, projeyle ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada,"Helikopterlerin uzay araştırmalarında bizlere yeni kapılar açacağını düşünüyoruz. Başarıya ulaşmamız durumunda Kızıl Gezegen'in keşif sürecini büyük ölçüde hızlandırabilme imkanımız olacak. Gözlem araçlarıyla karadan ulaşmamızın mümkün olmadığı yerleri veya biyolojik olarak hassas bölgeleri bu mini helikopterlerle ilk kez keşfedebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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Mars helikopteri konusunda uzun yıllardır planlar yapıldığını belirten NASA,"NASA mühendisleri, Mars'ın ince atmosferinde uçmanın teorik olarak mümkün olduğunu biliyordu Ancak Mars'taki ekstrem şartlar altında uçabilecek, bu şartlara dayanabilecek ve aynı anda iletişim kurabilecek bir aracı bu küçük kütlede tasarlayabilir miyiz bu konuda kimse emin değildi." ifadelerini kullandı.

Ingenuity'yi Wright Kardeşler'e benzeten proje yöneticisi MiMi Aung ise,"Ingenuity'yi Dünya'da yapabileceğimiz kadar test ettik. Şimdi artık uzay aracının nihai testine gelmiş durumdayız. Mars'ta nasıl çalışacağını göreceğiz. Perseverancee yüzeye indiğinde Ingenuity artık kendi başına operasyonlara başlayacak. 1,8 kg ağırlığındaki bu küçük araç -90 dereceye ulaşan Mars gecelerine dayanmak zorunda." ifadelerine kaldı.

Ingenuity'nin ilk uçusunda yüzeyden yaklaşık 3 metre havalanması bekleniyor. NASA'lı araştrımacılar Ingenuity'nin Dünya'yla iletişimini Perseverance gezgini üzerinden gerçekleştirecek, bu nedenle Ingenuity gezginden en fazla 1 kilometre kadar uzaklaşabilecek.

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