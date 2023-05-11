Çin'in çok gizemli uzay uçağı 276 gün süren yörünge görevinden geri döndü

Gizli görevde tam başarı sağlandı
Çin medyasında bu gizli görevden "Deneyin başarısı, Çin'in gelecekte uzayın barışçıl kullanımı için daha doğru ve uygun maliyetli gidiş-dönüş yöntemleri sağlayacak olan yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojilerine yönelik araştırmalarında önemli bir atılıma işaret ediyor" şeklinde bahsedildi. Bu 276 günlük test görevinde hangi testlerin gerçekleştirildiği ise tamamıyla bir gizem bulutunun içerisinde.
Çin, gizli uzay uçağıyla ilgili herhangi bir görüntü paylaşmadı. Uzmanlar, uzay aracını fırlatan Long March 2F roketinin taşıma kapasitesine dayanarak, bunun ABD Hava Kuvvetlerinin X-37B'si ile kabaca aynı boyut ve tasarımda olabileceğini tahmin ettiler. ABD ordusu da bugüne kadar en uzunu 909 gün süren altı yörünge görevi gerçekleştiren X-37B hakkında benzer şekilde ketum davranıyor. Öte yandan Çin’in bu uzay aracının ilk testini Eylül 2020'de gerçekleştirdiği ve testlerin sadece 2 gün sürdüğü biliniyor. ABD Uzay Kuvvetleri'nin X-37B aracı ise çok daha uzun süreli otonom görevler gerçekleştirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.