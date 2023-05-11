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    Çin'in çok gizemli uzay uçağı 276 gün süren yörünge görevinden geri döndü

    Çin'in yeniden kullanılabilir mürettebatsız uzay uçağının 276 günlük yörünge görevini tamamlamak için pazartesi günü Dünya'ya döndüğü bildirildi. Çin'e göre görevde "tam başarı" sağlandı.
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    Çin'in gizemli uzay uçağı 9 aylık yörünge görevinden geri döndü Tam Boyutta Gör
    Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre, gizemli yeniden kullanılabilir uzay aracı 8 Mayıs Pazartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ne iniş yaparak 276 günlük Dünya yörüngesi görevini tamamladı. Çin'deki yetkililer, gizli görevin "tam bir başarı" olduğunu iddia etti.

    Gizli görevde tam başarı sağlandı

    Çin medyasında bu gizli görevden "Deneyin başarısı, Çin'in gelecekte uzayın barışçıl kullanımı için daha doğru ve uygun maliyetli gidiş-dönüş yöntemleri sağlayacak olan yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojilerine yönelik araştırmalarında önemli bir atılıma işaret ediyor" şeklinde bahsedildi. Bu 276 günlük test görevinde hangi testlerin gerçekleştirildiği ise tamamıyla bir gizem bulutunun içerisinde. 

    Çin, gizli uzay uçağıyla ilgili herhangi bir görüntü paylaşmadı. Uzmanlar, uzay aracını fırlatan Long March 2F roketinin taşıma kapasitesine dayanarak, bunun ABD Hava Kuvvetlerinin X-37B'si ile kabaca aynı boyut ve tasarımda olabileceğini tahmin ettiler. ABD ordusu da bugüne kadar en uzunu 909 gün süren altı yörünge görevi gerçekleştiren X-37B hakkında benzer şekilde ketum davranıyor. Öte yandan Çin’in bu uzay aracının ilk testini Eylül 2020'de gerçekleştirdiği ve testlerin sadece 2 gün sürdüğü biliniyor. ABD Uzay Kuvvetleri'nin X-37B aracı ise çok daha uzun süreli otonom görevler gerçekleştirmişti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 19 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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