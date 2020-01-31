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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA'nın 'Güneş'e gönderdiği' uzay aracı, yeni bir hız rekoru kırdı

    Parker Solar Probe, dördüncü yakın geçişini de geride bıraktı. NASA, uzay aracının Güneş'e 18 milyon kilometre kadar yaklaştığını ve bu sırada saatte 393 bin kilometre hıza ulaştığını söylüyor
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA'nın 'Güneş'e gönderdiği' uzay aracı, yeni bir hız rekoru kırdı
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    NASA'nın Güneş'in sırlarını çözmek amacıyla Ağustos 2018'de uzaya fırlattığı Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde görevle ilgili bir güncelleme yazısı yayınlayan NASA, Parker Solar Probe'un dördüncü yakın geçişini tamamladığını ve bu yakın geçiş sırasında yeni bir hız ve Güneş'e yakınlık rekoru kırdığını açıkladı. 

    Tarihin en hızlı insan yapımı aracı

    NASA'nın yaptığı açıklamalara göre 'Güneş Sondası', dördüncü yakın geçişini 29 Ocak 2020 TSİ 12.37'de gerçekleştirmiş. Uzay aracının bu sırada Güneş yüzeyine sadece 18,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtiliyor. Parker Solar Probe, önceki yakın geçişlerinde yüzeye 23 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı, yani 29 Ocak'ta yeni bir rekor kırılmış.

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    Parker Solar Probe öncesinde, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı rekoru Helios 2'ye aitti. Helios 2, 1976 yılında Güneş yüzeyine 42 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı. Helios 2'nin bu tarihi rekoru tam 42 yıl sonra Parker Solar Probe tarafından geçildi.

    Özellikle de yakın geçişler sırasında Güneş'in olağanüstü kütleçekim kuvvetlerine maruz kalan Parker Solar Probe, şu anda tarihin en hızlı insan yapımı aracı rekorunu da elinde bulunduruyor. NASA'nın ifadelerine göre sonda, 29 Ocak'taki yakın geçiş sırasında saatte tam 393.043 kilometre hıza ulaşmış. Saniyede yaklaşık 110 kilometrelik bir hıza tekabül ediyor. Gerçekten de inanılmaz bir hızdan bahsediyoruz.

    NASA'nın 'Güneş'e gönderdiği' uzay aracı, yeni bir hız rekoru kırdı
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    Parker Solar Probe, hız ve Güneş'e yakınlık rekorlarını önümüzdeki yıllarda yenilemeye devam edecek. Sondanın, 2025 yılına kadar toplam 24 farklı yakın geçiş gerçekleştirmesi bekleniyor. Son yakın geçiş sırasında Parker Solar Probe'un Güneş'e yaklaşık 6 milyon kilometre kadar yaklaşacağı belirtiliyor. Bu sıradaki hızı ise saatte tam 692 bin kilometreye ulaşacak.

    Özel bir karbon kompozit ısı kalkanıyla korunan Parker Solar Probe, Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapmış ve bu anlamda insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti. NASA, "Güneş'e dokunmak" olarak nitelendirdiği görevde iki gizemli soruya yanıtlar bulmak istiyor: "Güneş'in dış atmosferi (taç küre) neden yüzeyinden çok daha sıcak?" ve "Güneş rüzgarlarının yüklü parçacıklarını tam olarak hangi etken bu inanılmaz hızlara çıkarıyor?".

    Parker Solar Probe'un Yeryüzü'ne gönderdiği veriler şu anda bilim insanları tarafından yoğun bir şekilde inceleniyor. 



    https://blogs.nasa.gov/parkersolarprobe/2020/01/29/parker-solar-probe-completes-fourth-closest-approach-breaks-new-speed-and-distance-records/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkaura 1 sa.
    piyade tufeginin mermi hizi bile saniyede 1km ye ulasmiyor. saniyede 110km ve uzeri hizlardan bahsediliyor. nasil bir kinetik enerjisi vardir dusunemiyorum.
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    metamm 1 sa.
    Işığın nerdeyse 3000/1 hızına ulaşmış.. Acaba zaman kayması olmuş mu :D
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    Spider_hip 21 dk. metamm
    Zaman kayması ne yazık ki ışık hızına çok daha yakın hızlarda hissedilebilir ölçüde ancak başlıyor. Özellikle ışık hızına %70 oranda yaklaştıktan sonra. Işık hızınına %10 bile yaklaşıldığında sapma sadece %1. Işık hızının yarısı kadar hıza dahi ulaşılsa sapma sadece %15. Yani o hızdaki gemide geçirilen 1 gün, dünyada 1 gün + 3,5 saat lik bir bir sapmaya eşdeğer. %90 yaklaşıldığında ise gemide geçirilen 1 gün dünyada yaklaşık 2.3 gün geçmesine eş değer. Yani saptıracak kadar hızlara ulaşmak çok zor. Ha ama onun dışında elbetteki kayda değer olmasa da illaki o hızda sapma olur. Dünyanın çevresinde çok daha düşük hızlarda dönen gps uydularında bile sapma oluyor. Bu yüzden atom saati sürekli düzenleniyor. Aksi taktirde o milimlik sapma bile uyduların düzgün hesaplama yapabilmesini engelliyor. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 'te her 6 ayda 0.007 saniyelik bir sapma oluyor. Yani oradaki saat 0.007 daha yavaş işliyor :) Çok düşük gibi ama ayarlanmadığı taktirde çok ciddi sonuçlar doğuruyormuş :)
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    sagy 2 sa.
    Nasıl ya ışık hızı saatte 299 bin değil mi ee

    600 bin e ulaşacak diyor yani ışık hızı nin 2 kati hiza mi ulaşacak ??

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    Cosmos2999 2 sa. sagy
    Işık Saniyede 300.000 km hıza ulaşıyor.



    Bu araç ise Saniyede 110 Km hıza ulaşmış.



    300.000X60 = 18.000.000 km dakikada ulaştığı hız.



    1.080.000.000 Saatte aldığı yol.



    Yani ışık hızına yakın hızlara çıkmak hiç kolay değil

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    SynthLyn-X 1 sa. sagy
    Senin dediğin m/s (saniye). Işığın saatteki hızı: 1.070.000.000 km/h (saat). Birimlere dikkat ;)
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    BekirARSLAN 4 sa.
    Yinede 1.6 civic kadar hızlı değilmiş



    Bu tarz bilim ve astronomi haberlerinin daha çok olması gerekir.
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