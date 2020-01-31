NASA'nın 'Güneş'e gönderdiği' uzay aracı, yeni bir hız rekoru kırdı

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NASA'nın Güneş'in sırlarını çözmek amacıyla Ağustos 2018'de uzaya fırlattığı Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde görevle ilgili bir güncelleme yazısı yayınlayan NASA, Parker Solar Probe'un dördüncü yakın geçişini tamamladığını ve bu yakın geçiş sırasında yeni bir hız ve Güneş'e yakınlık rekoru kırdığını açıkladı.

Tarihin en hızlı insan yapımı aracı

NASA'nın yaptığı açıklamalara göre 'Güneş Sondası', dördüncü yakın geçişini 29 Ocak 2020 TSİ 12.37'de gerçekleştirmiş. Uzay aracının bu sırada Güneş yüzeyine sadece 18,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtiliyor. Parker Solar Probe, önceki yakın geçişlerinde yüzeye 23 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı, yani 29 Ocak'ta yeni bir rekor kırılmış.

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Parker Solar Probe öncesinde, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı rekoru Helios 2'ye aitti. Helios 2, 1976 yılında Güneş yüzeyine 42 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı. Helios 2'nin bu tarihi rekoru tam 42 yıl sonra Parker Solar Probe tarafından geçildi.

Özellikle de yakın geçişler sırasında Güneş'in olağanüstü kütleçekim kuvvetlerine maruz kalan Parker Solar Probe, şu anda tarihin en hızlı insan yapımı aracı rekorunu da elinde bulunduruyor. NASA'nın ifadelerine göre sonda, 29 Ocak'taki yakın geçiş sırasında saatte tam 393.043 kilometre hıza ulaşmış. Saniyede yaklaşık 110 kilometrelik bir hıza tekabül ediyor. Gerçekten de inanılmaz bir hızdan bahsediyoruz.

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Parker Solar Probe, hız ve Güneş'e yakınlık rekorlarını önümüzdeki yıllarda yenilemeye devam edecek. Sondanın, 2025 yılına kadar toplam 24 farklı yakın geçiş gerçekleştirmesi bekleniyor. Son yakın geçiş sırasında Parker Solar Probe'un Güneş'e yaklaşık 6 milyon kilometre kadar yaklaşacağı belirtiliyor. Bu sıradaki hızı ise saatte tam 692 bin kilometreye ulaşacak.

Özel bir karbon kompozit ısı kalkanıyla korunan Parker Solar Probe, Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapmış ve bu anlamda insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti. NASA, "Güneş'e dokunmak" olarak nitelendirdiği görevde iki gizemli soruya yanıtlar bulmak istiyor: "Güneş'in dış atmosferi (taç küre) neden yüzeyinden çok daha sıcak?" ve "Güneş rüzgarlarının yüklü parçacıklarını tam olarak hangi etken bu inanılmaz hızlara çıkarıyor?".

Parker Solar Probe'un Yeryüzü'ne gönderdiği veriler şu anda bilim insanları tarafından yoğun bir şekilde inceleniyor.

https://blogs.nasa.gov/parkersolarprobe/2020/01/29/parker-solar-probe-completes-fourth-closest-approach-breaks-new-speed-and-distance-records/

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