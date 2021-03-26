Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA'nın Mars helikopteri, Wright Kardeşler'in uçağından ilginç bir iz taşıyor

    Mars helikopter Ingenuity, Wright Kardeşler'in tarihin ilk kontrollü uçuşuna imza atan Flyer isimli uçağından küçük bir parça taşıyor. Ingenuity'nin Mars'taki ilk uçuşu 8 Nisan'da gerçekleşecek.
    26 Mart 2021, 10:14 (3 sa.)
    482
    9
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    NASA'nın Mars helikopteri, Wright Kardeşler'in uçağından ilginç bir iz taşıyor
    Tam Boyutta Gör

    NASA'nın tarihi Mars helikopteri Ingenuity'nin Dünya'dan ilginç bir iz taşıdığı ortaya çıktı. Uzay ajansının yaptığı açıklamaya göre Ingenuity üzerinde, Wright Kardeşler'in ünlü uçağı Flyer'dan küçük bir parça yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mars helikopteri, Nisan ayının başında ilk kez havalanacak

    Havacılığın efsanelerinden olan Wright Kardeşler, 17 Aralık 1903 tarihinde "havadan ağır" bir uçakla ilk kontrollü uçuşa imza atarak tarihe geçmişti. Flyer isimli uçak sadece 12 saniye havada kalmış ve 37 metre ilerleyebilmişti.

    Tarihin ilk insanlı uçağı olan Flyer'dan küçük bir kumaş parçası şimdi Ingenuity'nin güneş panellerinin altında yer alıyor. Ingenuity bu parçayla birlikte insanlık tarihinde yeni bir ilke imza atacak. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, başka bir dünyadaki ilk uçuş olarak tarihe geçecek olan Ingenuity testi için şu anda 8 Nisan hedef olarak belirlenmiş durumda. 

    [bkdzh=131408]

    Ingenuity'nin ilk test uçuşunda yüzeyeden yaklaşık 3 metre havalanması bekleniyor. NASA'lı araştrımacılar Ingenuity'nin Dünya'yla iletişimini Perseverance gezgini üzerinden gerçekleştirecek, bu nedenle Ingenuity gezginden en fazla 1 kilometre kadar uzaklaşabilecek. Aşağıda Ingenuity'nin ilk testi için uçuş bölgesini (flight zone) gösteren bir görsel yer alıyor.

    NASA'nın Mars helikopteri, Wright Kardeşler'in uçağından ilginç bir iz taşıyor
    Tam Boyutta Gör



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Xiaomi akıllı telefonlar için fiyat artışı yolda 41 dk. Apple beş yılda 25 yapay zeka şirketi satın aldı 1 sa. Yonga tasarım sektörü geçen yıl yüzde 30’a yakın büyüdü 1 sa. Sevilen strateji oyunu Total War: Rome Remastered, PC için duyuruldu; Türkiye fiyatı belli oldu! 1 sa. Steam'de Square Enix oyunları indirime girdi: %90'a varan fırsatlar 2 sa. Seat Leon FR ve Style Plus bir üst ÖTV dilimine geçti, fiyatlar yükseldi 2 sa. Xiaomi Mi 11 Lite'ın kutu açılış ve inceleme videosu ortaya çıktı 3 sa. Yeni nesil Nintendo Switch’de DLSS kullandıracak GPU sızdı 3 sa. Xbox Series'in farklı renklerdeki iki yeni kontrolcüsü tanıtıldı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN NASA'nın Mars helikopteri, Wright Kardeşler'in uçağından ilginç bir iz taşıyor Sonraki 9 farklı PlayStation oyunu limitli süreliğine ücretsiz oldu 11 sa. Steam'de BAFTA indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 12 sa. BAFTA oyun ödüllerine 'Hades' damgasını vurdu: 5 dalda ödül aldı 13 sa. Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, mobil cihazlar için yayınlandı 14 sa. MSI ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor 14 sa. Final Fantasy VIII Remastered, iOS ve Android için yayınlandı 15 sa. Xiaomi 29 Mart'ta dünyanın ilk "sıvı lensli" akıllı telefonu olan yeni Mi Mix'i tanıtacak 15 sa. Yerli sprey formundaki Kovid aşılarının Faz 1 çalışmalarına başlanacak 15 sa. Yeni futbol menajerlik oyunu We Are Football, PC için duyuruldu 15 sa. Pardus'un açık kaynak hackathon programına kayıtlar başladı 16 sa. 20'ye kadar işletim sistemini destekleyen PinePhone ön siparişe açıldı 16 sa. Sıra tabanlı rol yapma oyunu Black Legend - İnceleme 16 sa. iQOO Z3 tanıtıldı: Bütçe dostu oyuncu telefonu 16 sa. John Wick yönetmeninden Ghost of Tsushima filmi geliyor 17 sa. Popüler korku filmi serisi Testere'nin devam filminin yayın tarihi açıklandı; kısa bir video paylaşıldı 17 sa. Epic Games'in Bahar İndirimi başladı: Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve daha fazlası 17 sa. Huawei P50 Pro Plus'ın nasıl bir tasarımla geleceği ortaya çıktı 18 sa. 1. Dünya Savaşı temalı FPS oyunu "Isonzo" PC için duyuruldu 18 sa. Koronavirüs aşılarının tüm dozlarını olan bireyler arasındaki pozitiflik oranı %1'in altında 18 sa. Razer ilk kez 1 milyar dolar gelir barajını aştı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız