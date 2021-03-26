NASA'nın Mars helikopteri, Wright Kardeşler'in uçağından ilginç bir iz taşıyor

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NASA'nın tarihi Mars helikopteri Ingenuity'nin Dünya'dan ilginç bir iz taşıdığı ortaya çıktı. Uzay ajansının yaptığı açıklamaya göre Ingenuity üzerinde, Wright Kardeşler'in ünlü uçağı Flyer'dan küçük bir parça yer alıyor.

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Havacılığın efsanelerinden olan Wright Kardeşler, 17 Aralık 1903 tarihinde "havadan ağır" bir uçakla ilk kontrollü uçuşa imza atarak tarihe geçmişti. Flyer isimli uçak sadece 12 saniye havada kalmış ve 37 metre ilerleyebilmişti.

Tarihin ilk insanlı uçağı olan Flyer'dan küçük bir kumaş parçası şimdi Ingenuity'nin güneş panellerinin altında yer alıyor. Ingenuity bu parçayla birlikte insanlık tarihinde yeni bir ilke imza atacak. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, başka bir dünyadaki ilk uçuş olarak tarihe geçecek olan Ingenuity testi için şu anda 8 Nisan hedef olarak belirlenmiş durumda.

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Ingenuity'nin ilk test uçuşunda yüzeyeden yaklaşık 3 metre havalanması bekleniyor. NASA'lı araştrımacılar Ingenuity'nin Dünya'yla iletişimini Perseverance gezgini üzerinden gerçekleştirecek, bu nedenle Ingenuity gezginden en fazla 1 kilometre kadar uzaklaşabilecek. Aşağıda Ingenuity'nin ilk testi için uçuş bölgesini (flight zone) gösteren bir görsel yer alıyor.

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