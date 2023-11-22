NASA, Samanyolu galaksisinin benzersiz fotoğrafını yayınladı

Webb sayesinde görülmeyenler görülüyor
Galaksimizin en büyük gizemlerden biri, Samanyolu'nun süper kütleli kara deliğinden yaklaşık 300 ışık yılı uzaklıkta bulunan Sagittarius C adlı yıldız oluşum bölgesi olduğu belirtiliyor. Görüntüde parıldayan, büyüklükleri ve yaşları farklı olan tahmini 500.000 yıldız bulunuyor. Bunların arasında bir protostar (Önyıldız) kümesi ya da hala gelişmekte ve tam teşekküllü yıldızlara dönüşmekte olan yoğun toz ve gaz kütleleri de var bulunuyor. Kümenin merkezinde Güneş'in 30 katından fazla kütleye sahip devasa bir protostar olduğu da biliniyor.
Araştırma ekibi galaktik merkezin JWST'nin tek tek yıldızları inceleyebileceği kadar yakın olduğunu söylüyor. Bu da galaksinin diğer bölgelerine kıyasla bu bölgede yıldızların nasıl oluşabileceğine dair daha önce benzeri görülmemiş bilgilerin toplanmasına olanak tanıyor. Samanyolu'nun merkezini Webb ile incelemek, orada kaç yıldızın oluştuğu ve büyük yıldızların galaksinin sarmal kolları yerine galaktik merkezin yakınında oluşma olasılığının daha yüksek olup olmadığı hakkında bilgi sağlayabilir. Araştırma ekibi ayrıca iyonize hidrojen içinde herhangi bir düzen olmaksızın dizilmiş iğnelere benzeyen yapılarla da ilgileniyor.Kaynakça https://www.cbsnews.com/baltimore/news/webb-telescope-captures-never-before-seen-glimpse-of-the-heart-of-the-milky-way/ https://www.nasa.gov/missions/webb/nasas-webb-reveals-new-features-in-heart-of-milky-way/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.