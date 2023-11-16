Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mars atmosferinin ilk kez yeşile büründüğü tespit edildi

    ESA yörünge aracı Mars'ta gece gökyüzünün ilk kez yeşile döndüğünü tespit etti. Bilim insanları Mars'ın bu gece parıltısını ilk kez görünür ışık spektrumunda gözlemledi.
    Mars atmosferinin ilk kez yeşile büründüğü tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) aracını kullanan bilim insanları Mars'ın atmosferinin görünür ışık spektrumunda ilk kez yeşil renkte parladığını gözlemledi. İlginç bir şekilde, gelecekteki Mars kaşifleri, gezegenin kutup bölgelerinde gökyüzü açık olduğunda bu parlak oluşumu görebilirler. Ayrıca, bu doğal parlak ışık, karanlık Mars gecelerinde insan görüşü ve keşif aracı navigasyonu için yararlı bir yardımcı olabilir.

    Mars’ta gökyüzü yeşile büründü

    Mars’ta tespit edilen bu olaya airglow (ya da saate bağlı olarak dayglow veya nightglow, gece parıltısı olarak da bilinir) deniyor ve aslında Dünya'da da görülüyor. İlk bakışta Dünya’daki kuzey ışıkları (ya da aurora) ile benzer gibi görülse de aslında bu, farklı nedenleri olan farklı bir fenomen. ESA'ya göre, nightglow veya gece parıltısı, iki oksijen atomu birleşerek bir oksijen molekülü oluşturduğunda meydana geliyor. Mars'ta bu olay yaklaşık 50 km yükseklikte gerçekleşiyor. Buna karşılık kuzey ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla çarpışması sonucu genellikle 80 km ve daha yükseklerde meydana geliyor.

    Mars atmosferinin ilk kez yeşile büründüğü tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları yaklaşık 40 yıldır Mars'ta hava parıltısı (airglow) olduğundan şüpheleniyordu ancak ilk gözlem sadece on yıl önce ESA'nın Mars Express yörünge aracı tarafından kızılötesi spektrumda tespit edilmişti. Ardından, 2020'de bilim insanları TGO'yu kullanarak fenomeni gece yerine Mars'ın gün ışığında görünür ışık spektrumunda gözlemlediler. Şimdi ise ilk defa gece ve yeşil renkte gözlemleniyor. Hemen üstteki görsel Dünya'da görülen airglow olayını gösteriyor.

    Bilim insanları Mars'ın atmosferik parametrelerinin bilinmesinin gelecekteki keşifler için faydalı olabileceğini belirtiyor. Mars'ın atmosferini incelemek Kızıl Gezegen'e gidecek uzay araçlarının tasarımına da yardımcı olabilir. Atmosferin yoğunluğunun daha iyi anlaşılması, görev planlayıcılarının Mars atmosferinin yarattığı sürüklenmeye dayanabilecek uydular inşa etmelerine ya da faydalı yükleri Kızıl Gezegen yüzeyine indirebilecek paraşütler tasarlamalarına yardımcı olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pantolon üzerinden köpek ısırması 6 patlar selin hoca tyt biyoloji pdf chery tiggo 8 pro yakıt tüketimi yorumları ankara keçiören en iyi mahalleleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız