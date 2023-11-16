Mars atmosferinin ilk kez yeşile büründüğü tespit edildi

Mars’ta gökyüzü yeşile büründü
Mars’ta tespit edilen bu olaya airglow (ya da saate bağlı olarak dayglow veya nightglow, gece parıltısı olarak da bilinir) deniyor ve aslında Dünya'da da görülüyor. İlk bakışta Dünya’daki kuzey ışıkları (ya da aurora) ile benzer gibi görülse de aslında bu, farklı nedenleri olan farklı bir fenomen. ESA'ya göre, nightglow veya gece parıltısı, iki oksijen atomu birleşerek bir oksijen molekülü oluşturduğunda meydana geliyor. Mars'ta bu olay yaklaşık 50 km yükseklikte gerçekleşiyor. Buna karşılık kuzey ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla çarpışması sonucu genellikle 80 km ve daha yükseklerde meydana geliyor.
Bilim insanları Mars'ın atmosferik parametrelerinin bilinmesinin gelecekteki keşifler için faydalı olabileceğini belirtiyor. Mars'ın atmosferini incelemek Kızıl Gezegen'e gidecek uzay araçlarının tasarımına da yardımcı olabilir. Atmosferin yoğunluğunun daha iyi anlaşılması, görev planlayıcılarının Mars atmosferinin yarattığı sürüklenmeye dayanabilecek uydular inşa etmelerine ya da faydalı yükleri Kızıl Gezegen yüzeyine indirebilecek paraşütler tasarlamalarına yardımcı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.