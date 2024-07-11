NASA, Güneş'in gizemli radyo sinyallerini çözmek için ilk görevi başlattı

Güneş'in bir gizemi daha çözülecek
Güneş'ten gelen radyo dalgaları Güneş patlamalarından ve taçküre kütle atımları ya da CME olarak adlandırılan büyük aktivitelerle birlikte geldiği biliniyor. Bilindiği üzere CME'ler Dünya'daki uydu iletişimini ve teknolojiyi etkileyebilen yoğun parçacıklara sahip. Ancak radyo dalgalarının CME'lerde nasıl oluştu ve nereden kaynaklandığını halen bilmiyoruz.
CURIE, radyo dalgalarının kökenini saptamak için 0,1 ila 19 megahertz arasında değişen radyo dalgalarını ölçecek. Bu dalga boyları Dünya'nın üst atmosferi tarafından engellendiği için bu araştırma sadece uzaydan yapılabiliyor. CURIE görevi, 9 Temmuz 2024'te Fransız Guyanası'ndaki Kourou'daki Guyana Uzay Merkezi'nden ESA'nın ve Avrupa'nın yeni roketi Ariane 6 ile fırlatıldı.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99285/nasa-launches-worlds-first-mission-into-mysterious-radio-signals-from-the-sun/index.html https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/nasa-mission-to-study-mysteries-in-the-origin-of-solar-radio-waves/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.