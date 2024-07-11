NASA, Güneş'in gizemli radyo sinyallerini çözmek için ilk görevi başlattı

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Tam Boyutta Gör NASA'nın CURIE (CubeSat Radio Interferometry Experiment) olarak adlandırılan görevi Güneş'ten gelen radyo dalgalarının çözülemeyen kökenlerini araştırmak üzere bir süre önce fırlatıldı. Bilim insanları bu radyo dalgalarını ilk kez onlarca yıl önce fark etmiş olsalar da bu sinyallerin tam olarak neyden kaynaklandığını henüz kimse bilmiyor. CURIE ile bu gizemin çözülmesi planlanıyor.

Güneş'in bir gizemi daha çözülecek

Güneş'ten gelen radyo dalgaları Güneş patlamalarından ve taçküre kütle atımları ya da CME olarak adlandırılan büyük aktivitelerle birlikte geldiği biliniyor. Bilindiği üzere CME'ler Dünya'daki uydu iletişimini ve teknolojiyi etkileyebilen yoğun parçacıklara sahip. Ancak radyo dalgalarının CME'lerde nasıl oluştu ve nereden kaynaklandığını halen bilmiyoruz.

Tam Boyutta Gör CURIE görevi, daha önce uzayda hiç kullanılmamış olan düşük frekanslı radyo interferometrisi adı verilen bir teknik kullanarak bu gizemi çözmeyi amaçlıyor. Bu teknik, CURIE'nin Dünya'nın yörüngesinde (580 km) birbirlerinden yaklaşık 3.2 km uzaklıkta dönecek olan ve toplamda bir ayakkabı kutusu kadar olan iki bağımsız uzay aracıyla uygulanacak. Aralarındaki mesafe farkı sayesinde CURIE'nin aletleri radyo dalgalarının varış zamanındaki küçük farklılıkları ölçerek radyo dalgalarının tam olarak nereden geldiğini tespit edecek.

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CURIE, radyo dalgalarının kökenini saptamak için 0,1 ila 19 megahertz arasında değişen radyo dalgalarını ölçecek. Bu dalga boyları Dünya'nın üst atmosferi tarafından engellendiği için bu araştırma sadece uzaydan yapılabiliyor. CURIE görevi, 9 Temmuz 2024'te Fransız Guyanası'ndaki Kourou'daki Guyana Uzay Merkezi'nden ESA'nın ve Avrupa'nın yeni roketi Ariane 6 ile fırlatıldı.

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