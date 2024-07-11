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    Anlık Bildirim

    NASA, Güneş'in gizemli radyo sinyallerini çözmek için ilk görevi başlattı

    Uzay ve Güneş Sistemi halen büyük bir gizem. NASA, bu gizemlerden birisi olan Güneş'in radyo sinyallerini çözmek için CURIE adlı tarihin ilk görevini resmen başlattı.
    NASA, Güneş'in gizemli radyo sinyalleri için ilk görevi başlattı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın CURIE (CubeSat Radio Interferometry Experiment) olarak adlandırılan görevi Güneş'ten gelen radyo dalgalarının çözülemeyen kökenlerini araştırmak üzere bir süre önce fırlatıldı. Bilim insanları bu radyo dalgalarını ilk kez onlarca yıl önce fark etmiş olsalar da bu sinyallerin tam olarak neyden kaynaklandığını henüz kimse bilmiyor. CURIE ile bu gizemin çözülmesi planlanıyor.

    Güneş'in bir gizemi daha çözülecek

    Güneş'ten gelen radyo dalgaları Güneş patlamalarından ve taçküre kütle atımları ya da CME olarak adlandırılan büyük aktivitelerle birlikte geldiği biliniyor.  Bilindiği üzere CME'ler Dünya'daki uydu iletişimini ve teknolojiyi etkileyebilen yoğun parçacıklara sahip. Ancak radyo dalgalarının CME'lerde nasıl oluştu ve nereden kaynaklandığını halen bilmiyoruz.

    NASA, Güneş'in gizemli radyo sinyalleri için ilk görevi başlattı Tam Boyutta Gör
    CURIE görevi, daha önce uzayda hiç kullanılmamış olan düşük frekanslı radyo interferometrisi adı verilen bir teknik kullanarak bu gizemi çözmeyi amaçlıyor. Bu teknik, CURIE'nin Dünya'nın yörüngesinde (580 km) birbirlerinden yaklaşık 3.2 km uzaklıkta dönecek olan ve toplamda bir ayakkabı kutusu kadar olan iki bağımsız uzay aracıyla uygulanacak. Aralarındaki mesafe farkı sayesinde CURIE'nin aletleri radyo dalgalarının varış zamanındaki küçük farklılıkları ölçerek radyo dalgalarının tam olarak nereden geldiğini tespit edecek.

    CURIE, radyo dalgalarının kökenini saptamak için 0,1 ila 19 megahertz arasında değişen radyo dalgalarını ölçecek. Bu dalga boyları Dünya'nın üst atmosferi tarafından engellendiği için bu araştırma sadece uzaydan yapılabiliyor. CURIE görevi, 9 Temmuz 2024'te Fransız Guyanası'ndaki Kourou'daki Guyana Uzay Merkezi'nden ESA'nın ve Avrupa'nın yeni roketi Ariane 6 ile fırlatıldı.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99285/nasa-launches-worlds-first-mission-into-mysterious-radio-signals-from-the-sun/index.html https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/nasa-mission-to-study-mysteries-in-the-origin-of-solar-radio-waves/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 18 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 20 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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