Nasdaq’tan ETF hamlesi geldi!

Tam Boyutta Gör Kripto sektörünün temel taşlarından biri olan ETF konusu, Nasdaq‘ın son hareketiyle yeniden gündem oldu. Nasdaq, Brezilya’da faaliyet gösteren varlık yöneticisi Hashdex’in spot ve vadeli işlemlerde Ethereum ETF‘ini listelemek için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi olarak başvuru talebini gönderdi.

Hashdex, ETF hakkındaki planlamalarını belirtti

Hashdex Nasdaq Ethereum ETF olarak isimlendirilen fon, şu an için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na emtia havuzu operatörü olarak kayıtlı ve Ulusal Vadeli İşlemler Birliği üyesi olan Toroso Investments tarafından yönetilmekte.

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Başlatılması planlanan kripto ETF’inin vadeli işlem sözleşmelerinde mi yoksa spot fonlarda mı tutulacağı, başvuru sürecinin merkez konusu oldu. SEC, ilk başvuruyu onayladı ancak sonraki başvuruya onay çıkarmadı. Fon yöneticileri ise bu durumun sonucu olarak farklı yollara başvurma kararı aldı.

Hashdex fonu, yatırım hisselerinin Nasdaq Ether Referans fiyatındaki günlük değişiklikleri yansıtmasını temel alıyor. Ayrıca, CME’de listelenen Ethereum vadeli işlem sözleşmelerine, nakit ve nakit benzerlerine yatırım yapmak, şirketin planlamaları arasında yer alıyor.

Son olarak Nasdaq , 19b-4 formunda, “Fon, spot piyasada fiyat manipülasyonuna daha duyarlı hale gelebilecek yüzde 100 spot ETH tutmak yerine, spot ETH, ETH Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve nakit karışımını elinde tutacak.” dedi.

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