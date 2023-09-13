Nasdaq’tan ETF hamlesi geldi!

Hashdex, ETF hakkındaki planlamalarını belirtti
Hashdex Nasdaq Ethereum ETF olarak isimlendirilen fon, şu an için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na emtia havuzu operatörü olarak kayıtlı ve Ulusal Vadeli İşlemler Birliği üyesi olan Toroso Investments tarafından yönetilmekte.
Başlatılması planlanan kripto ETF’inin vadeli işlem sözleşmelerinde mi yoksa spot fonlarda mı tutulacağı, başvuru sürecinin merkez konusu oldu. SEC, ilk başvuruyu onayladı ancak sonraki başvuruya onay çıkarmadı. Fon yöneticileri ise bu durumun sonucu olarak farklı yollara başvurma kararı aldı.
Hashdex fonu, yatırım hisselerinin Nasdaq Ether Referans fiyatındaki günlük değişiklikleri yansıtmasını temel alıyor. Ayrıca, CME’de listelenen Ethereum vadeli işlem sözleşmelerine, nakit ve nakit benzerlerine yatırım yapmak, şirketin planlamaları arasında yer alıyor.
Son olarak Nasdaq , 19b-4 formunda, “Fon, spot piyasada fiyat manipülasyonuna daha duyarlı hale gelebilecek yüzde 100 spot ETH tutmak yerine, spot ETH, ETH Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve nakit karışımını elinde tutacak.” dedi.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.