Kriptolar düşüşte: Ethereum ETF’lerinin onaylanacağı haberi düşüşü durdurdu

Tam Boyutta Gör Kripto piyasası kısa bir zaman diliminde iki farklı duruma tanıklık etti. Önce negatif haber akışı kripto piyasasının düşüşüne zemin hazırladı. Daha sonra ise Ethereum ETF’leriyle ilgili pozitif bir haber gündeme düştü. Peş peşe gelen bu iki durum esnasında, kripto para birimleri sert düşüş ve hızlı yükseliş yaşadı. Bitcoin 28.400 dolardan 25.400 dolara kadar düştü. Sonrasında 26.500 dolar seviyesine geri yükseldi.

Kripto para birimlerinin dip bölgelere doğru düştüğü anlarda gelen haberde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ethereum vadeli işlem ETF’lerini onaylayabileceği yer aldı. Ethereum tarafıdaki ETF’lere yeşil ışık yakan SEC, kripto piyasasına da can suyu oldu. SEC bu ETF’leri onaylarsa, ETH vadeli ETF’leri ilk kez piyasaya giriş yapacak.

Ethereum ETF’lerinin onaylanacağı haberi can suyu oldu

Geçtiğimiz gece, ABD’li düzenleyici kurum olan SEC’in Ethereum vadeli işlem ETF’lerini onaylamaya hazırlandığı ifade edildi. Haberin etkisiyle düşüş yönlü ilerleyen kripto para piyasası anlık yükseliş yaşadı.

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Bloomberg’ün kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SEC!’in ProShares, Volatility Shares, Bitwise ve Roundhill gibi 10’a yakın şirketin başvurularına taş koymayacağı belirtildi. Bloomberg’ün haberinde, hangi ETF’lerin onaydan geçeceğine yönelik net bir bilgi verilmedi.

Ethereum vadeli işlem ETF’lerinin ekim ayına kadar onaylanabileceği konuşuluyor. ABD’de vadeli işlemler ile ilgili Bitcoin ETF’leri yer alıyor. SEC, vadeli işlem ETF’lerine yönelik negatif bir yaklaşım sergilemedi. Ancak SEC, BlackRock gibi kuruluşların spot Bitcoin ETF’lerine sıcak bakmıyor gibi görünüyor.

Diğer taraftan SEC, geçtiğimiz hafta Ark21Shares’in spot ETF başvurusuna ilişkin kararını geciktirdi. SEC’in diğer ETF başvurularını da erteleyeceği aktarılıyor. Ancak, SEC’in 1 Ocak 2024’e kadar kararını vermesi ve başvuruları sonuçlandırması gerekmekte.

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Ethereum ETF’lerinin onay haberi kriptoda düşüşü engelledi