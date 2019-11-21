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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NATO lideri: Uzay, yeni 'harekat alanı' olacak

    NATO lideri Jens Stoltenberg, uzayın tıpkı hava, kara, deniz ve siber gibi bir 'harekat alanı' olarak değerlendirilmesi konusunda tüm müttefiklerin anlaşmaya vardığını duyurdu.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NATO lideri: Uzay, yeni 'harekat alanı' olacak
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    Brüksel'de Çarşamba günü düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ilginç bir karar alındı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, toplantı sonrası yaptığı basın toplantısında,"Uzayın, hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdik." ifadelerini kullandı.

    Stoltenberg, uzaya silah yerleştirme gibi bir planlarının olmadığını ancak NATO olarak birliğin sivil ve askeri çıkarlarını her alanda korumakla mükellef olduklarını söyledi.

    Uzayın artık günlük hayatımızın önemli bir parçası olduğunu belirten Stoltenberg,"Uzay barışçıl veya saldırgan amaçlar için kullanılabilir. Uyduların kullanılamaz hale getirilmesi, hacklenmesi veya silahlandırılması gibi şeyler şu anda mümkün. Hava ulaşımı, hava durumu tahmini veya bankacılık gibi günlük hayatımızın vazgeçilemez parçalarından olan sistemlerin anti-uydu silahlarıyla etkisiz hale getirilme ihtimali var." şeklinde konuştu.

    Stoltenberg ayrıca uzayın navigasyon ve istihbarat gibi alanlarda birliğin savunma kuvvetleri için de vazgeçilemez önem taşıdığını belirtti. NATO lideri son olarak,"NATO savunma odaklı bir ittifak. Uzaya silah koyma yönünde bir niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Hindistan, yeni füzesiyle uzaydaki uyduyu paramparça etti"

    ABD, 'uzay kuvvetleri' kuracağını açıklamıştı

    Uzay savunma konusunda son dönemlerde ilginç bazı gelişmeler yaşanıyor. ABD başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada uzayın artık bir çatışma alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemiş ve bu doğrultuda ABD'nin de uzayda askeri bir güç kurması gerektiğini ifade etmişti. Trump'ın açıklamalarından sonra resmi adımlar da atıldı. ABD, 2020 yılı itibarıyla tıpkı kara, hava ve deniz kuvvetleri gibi bağımsız bir uzay kuvvetlerine sahip olacak.

    Rusya, Çin ve Hindistan'ın anti uydu füzeleri var

    ABD yönetimi, uzay savunma sistemlerini Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin anti uydu silahları üretmesi nedeniyle gerekli görüyor. Çin, 2007 yılında yaptığı bir test sırasında yörüngedeki bir uyduyu Yeryüzü'nden bir füze fırlatarak yok etmişti. Çin'in hedef aldığı uydu kendisine aitti ancak bu test denemesi, hala Dünya yörüngesinde dönen binlerce parça çöplüğün oluşmasına neden olmuştu. Benzer bir anti uydu silahını geçtiğimiz mart ayında Hindistan da test etmişti.



    https://www.theguardian.com/world/2019/nov/20/nato-identifies-space-as-next-operational-domain Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dere.beyi 11 sa.
    adamlar haklı düşünsene oradan bir füze salladıklarını onun hızına yetişcek cihazda yok şuan :)
    1000 tonluk bi gülleyi sallasa boğazın ortasına yapay tsunami ile sil süpür sahili sırf über teknolojik füze vs. düşünmemek gerek :)
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    Galaxy. 12 sa.
    Böyle şeylerle ilgilenmeliyiz ama çok aşama kaydetmek lazım
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    BekirHan 1 gün
    Dünya cehenneme döndü, bari uzayı rahat bırakın...
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    Krone 1 gün
    Uzayda silahlanmaya çoktan başlamışlardır. Çok geriden geliyoruz çok.
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    Feyzuli 1 gün
    S-400e bağla beniiiii uzaya yollaaaa beniiiiiiii haydeeeeehhhh dıt dıdı dıt dıdı dırı dırı dıt dıdı
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    Ahmet DOĞAN 1 gün
    Natonun Günümüzde Bir Yaptırım Gücü, Caydırıcığı Kalmadı. O Sebeple Nereyi Hareket Alanı Olarak Değerlendirdikleri Kimsenin Umurunda Değil...
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