Naughty Dog 'multiplayer odaklı' yeni bir PS5 oyunu hazırlıyor olabilir

Sony'nin en büyük oyun stüdyolarından olan Naughty Dog multiplayer odaklı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Naughty Dog, büyük bir oyun-içi ekonomiye sahip olacağı belirtilen oyun için yeni iş arkadaşları aramaya başlamış durumda.

Gamespot tarafından tespit edilen iş ilanını burada görebilirsiniz. "Ekonomi Tasarımcısı" başlıklı ilanda, multiplayer odaklı oyunların oyun-içi ekonomisinin tasarımında deneyimli elemanlar arandığı belirtiliyor. Söz konusu çalışanın görevi, yeni oyunun uzun süreli oynanabilirliğini sağlamak ve oyunculara tatmin edici ödüller vermek olacak.

Naughty Dog'un daha önce Uncharted ve orijinal Last of Us oyunlarında da multiplayer modları vardı. Ancak bunlar biraz küçük çaplı projelerdi ve hikaye modu yanında pek dikkat çekmemişti. Yeni oyun ise büyük oyun-içi ekonomisiyle daha çok multiplayer-odaklı bir proje olacak gibi görünüyor.

Naughty Dog başkanı Neil Druckmann, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, birden fazla yeni 'çok özel' proje üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Haberimizde bahsi geçen multiplayer odaklı oyun bu projelerden birisi olabilir.

