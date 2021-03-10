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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Naughty Dog 'multiplayer odaklı' yeni bir PS5 oyunu hazırlıyor olabilir

    Naughty Dog'un verdiği yeni iş ilanında oyun-içi ekonomi tasarımcısı aranıyor. Stüdyonun yeni projelerinden birisi multiplayer-odaklı bir oyun olabilir.
    10 Mart 2021, 21:00 (6 sa.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Naughty Dog 'multiplayer odaklı' yeni bir PS5 oyunu hazırlıyor olabilir
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    Sony'nin en büyük oyun stüdyolarından olan Naughty Dog multiplayer odaklı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Naughty Dog, büyük bir oyun-içi ekonomiye sahip olacağı belirtilen oyun için yeni iş arkadaşları aramaya başlamış durumda.

    Gamespot tarafından tespit edilen iş ilanını burada görebilirsiniz. "Ekonomi Tasarımcısı" başlıklı ilanda, multiplayer odaklı oyunların oyun-içi ekonomisinin tasarımında deneyimli elemanlar arandığı belirtiliyor. Söz konusu çalışanın görevi, yeni oyunun uzun süreli oynanabilirliğini sağlamak ve oyunculara tatmin edici ödüller vermek olacak.

    Naughty Dog 'multiplayer odaklı' yeni bir PS5 oyunu hazırlıyor olabilir
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    Naughty Dog'un daha önce Uncharted ve orijinal Last of Us oyunlarında da multiplayer modları vardı. Ancak bunlar biraz küçük çaplı projelerdi ve hikaye modu yanında pek dikkat çekmemişti. Yeni oyun ise büyük oyun-içi ekonomisiyle daha çok multiplayer-odaklı bir proje olacak gibi görünüyor. 

    Naughty Dog başkanı Neil Druckmann, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, birden fazla yeni 'çok özel' proje üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Haberimizde bahsi geçen multiplayer odaklı oyun bu projelerden birisi olabilir.



    Kaynakça https://www.vg247.com/2021/03/10/naughty-dog-multiplayer-project-ps5/ https://www.naughtydog.com/greenhouse/job/2937118?gh_jid=2937118
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    M maximus8282 (maximus ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Last of Us’ın hikâye modu dışında ilgi çekmemiş mi? 😂 Komik yorum.



    Çıkalı kaç sene oldu ne zaman girersen gir oynayan çok kişi var çoklu oyuncuda.



    Last of Us 2’nin çoklu oluncusu çıkmayacak diye millet Twitter’dan ne kadar tepki gösterdi yapımcı sonradan ekleyeceğiz demek zorunda kalmıştı. Bu iş ilanı onun için olabilir.
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    C Chillout 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tlou next gen yapın önce boş işlerle uğraşacağınıza
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    Super Meat Boy 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    tlou 2 multiplayer içindir belki.
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