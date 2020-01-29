NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünü, helikopterdeki iPad aydınlatabilir

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26 Ocak 2020 Pazar günü, Los Angeles yakınlarında, efsanevi basketbol oyuncusu Koby Bryant ve 13 yaşındaki kızı da dahil olmak üzere birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan feci bir helikopter kazası yaşandı.

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Helikopterde kara kutu yoktu

Toplamda 9 kişinin olduğu belirtilen helikopterin, yoğun sis nedeniyle saatte 300 km/s hızla dağa çarptığı ve hiç kimsenin bu kazadan kurtulamadığı açıklanırken, ortaya çıkan yeni bir detay ise kazanın nasıl gerçekleştiği konusunu aydınlatabileceği belirtiliyor.

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ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Konseyi temsilcileri tarafından bildirildiği üzere, helikopterin enkazı incelendiğinde herhangi bir uçuş kaydedici veya kara kutunun bulunmadığı ifade ediliyor. Ancak, eğitmen olarak geniş bir deneyime sahip olan helikopter pilotunun, iPad tabletini yol tariflerini almak, hava koşullarını ve diğer görevleri izlemek için kullandığı biliniyordu. Yetkililerin de, Kobe Bryant hayranlarını yasa boğan helikopter kazasının karanlıkta kalan yanlarını, bu iPad'i ve enkazda bulunan diğer elektronik cihazları inceleyerek çözmeye çalışacakları belirtiliyor.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/investigators-kobe-bryant-helicopter-crash-will-look-weather-aircraft-conditions-n1123911

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