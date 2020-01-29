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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünü, helikopterdeki iPad aydınlatabilir

    Geçtiğimiz pazar günü Los Angeles'a bağlı Calabasas şehrinde geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybeden yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümüne, pilotun iPad'i ışık tutabilir.
    3 sa.
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    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünü, helikopterdeki iPad aydınlatabilir
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    26 Ocak 2020 Pazar günü, Los Angeles yakınlarında, efsanevi basketbol oyuncusu Koby Bryant ve 13 yaşındaki kızı da dahil olmak üzere birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan feci bir helikopter kazası yaşandı.

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    Helikopterde kara kutu yoktu

    Toplamda 9 kişinin olduğu belirtilen helikopterin, yoğun sis nedeniyle saatte 300 km/s hızla dağa çarptığı ve hiç kimsenin bu kazadan kurtulamadığı açıklanırken, ortaya çıkan yeni bir detay ise kazanın nasıl gerçekleştiği konusunu aydınlatabileceği belirtiliyor.

    NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünü, helikopterdeki iPad aydınlatabilir
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    ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Konseyi temsilcileri tarafından bildirildiği üzere, helikopterin enkazı incelendiğinde herhangi bir uçuş kaydedici veya kara kutunun bulunmadığı ifade ediliyor. Ancak, eğitmen olarak geniş bir deneyime sahip olan helikopter pilotunun, iPad tabletini yol tariflerini almak, hava koşullarını ve diğer görevleri izlemek için kullandığı biliniyordu. Yetkililerin de, Kobe Bryant hayranlarını yasa boğan helikopter kazasının karanlıkta kalan yanlarını, bu iPad'i ve enkazda bulunan diğer elektronik cihazları inceleyerek çözmeye çalışacakları belirtiliyor.



    https://www.nbcnews.com/news/us-news/investigators-kobe-bryant-helicopter-crash-will-look-weather-aircraft-conditions-n1123911 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nick bırakmamışsınız lan (@nick bırakmamışsınız lan) 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    neden tablet değil de ipad diyorsunuz anlayamıyorum.

    kaza yaptığınızda mercedesim bozuldu mu diyorsunuz arabam bozuldu mu diyorsunuz?
    3 Yanıt Yanıtla +10
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    1 Avatar
    drjacob 1 sa.
    rahmetli Apple hayranıydı , Apple biz bunu açamayız felan demez de umarım yardımcı olurlar
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    antigravity74100 3 sa.
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    SC0RPI0N 3 sa.
    2020 Yılı dünya için gerçekten kötü bir başlangıç değilmi ? Depremler, visrusler, yangınlar, Kobe'nin ve kızının ölümü..
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    nick bırakmamışsınız lan 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    neden tablet değil de ipad diyorsunuz anlayamıyorum.

    kaza yaptığınızda mercedesim bozuldu mu diyorsunuz arabam bozuldu mu diyorsunuz?
    3 Yanıt Yanıtla +10
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    xAdli 3 sa. nick bırakmamışsınız lan
    Akasya avm deki apple gidip, girişteki yönlendiren elemana tablet almak istiyorum dedim. İpad mı ? cevabını almıştım :D
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    AirSupport 2 sa. nick bırakmamışsınız lan
    Çünkü iPad ve diğerleri diye ayrılır
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    gun 1 sa. nick bırakmamışsınız lan
    Ekstra bilgi varsa söylemişlerdir iPad ile diğer tabletler çok farklı belirtmeye değer çünkü biri ios diğeri android birinde App Store diğerinde Google Play var.

    Arabalar ise birbirinden bu kadar farklı değiller.
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    estrofem 3 sa.
    Kıskancın biri helikopterin düşmesini sağlamış olabilir mi?
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    Rachsuchtig 2 sa. estrofem
    Sacmalamayin
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