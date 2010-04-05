NEC'ten 52 inç'lik LCD monitör: NEC P521

NEC, öncelikli olarak kurumlarda ve halka açık alanlarda kullanılmak üzere hazırladığı 52 inç boyutundaki LCD monitörü P521'i satışa sundu.

NEC, kurumlara özel hazırladığı 70 inç boyutlu LCD monitöründen sonra, yine aynı amaçla üretilmiş olan 52 inç boyutlu LCD monitörünü de satışa sundu. Tasarımı ve donanımsal özellikleri itibariyle kurumsal ve halka açık alanlarda 7/24 çalışmak üzere tasarlanan bu monitör çevre koşullarına dayanıklı olarak tasarlandı. Panelinde sahip olduğu katman ile sıcaklık, toz, kirlenme ve yağ gibi dış etkenlere dayanıklı olarak tasarlanan LCD monitör Full HD çözünürlüğe sahip. 700 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olan monitörde TV alıcısı da bulunuyor. 2000:1 kontrast oranına sahip olan NEC P521, DisplayPort, VGA, DVI-D, composite, component, S-Video ve HDMI girişlerine sahip olarak tasarlandı. NEC'in bu modelinde de entegre saat ve çalışma programlarının hazırlanabileceği ajanda sistemi bulunuyor. NEC'in hazırladığı 52 inç boyutlu LCD monitör 2,999$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu