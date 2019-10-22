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    Netflix, 2 milyar dolar borçlanmayı planlıyor

    Netflix, bu yıl ikinci kez orijinal içerikler ve içerik satın alma işlemleri dahil olmak üzere birçok yatırımını finanse etmek için 2 milyar dolar borçlanmaya hazırlanıyor.
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    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Netflix, 2 milyar dolar borçlanmayı planlıyor
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    Disney, Apple, WarnerMedia ve NBCUniversal gibi büyük şirketler kendi yayın servislerini başlatmaya hazırlanırken Netflix bu rekabette geri planda kalmamak için içerik zenginleştirmesine gitmeyi planlıyor. Bu büyüme esnasında mevcut nakit akışının kesilmemesi için 2 milyar dolar borçlanmayı planlıyor.

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    2 milyar doları; içerik kazanımları, üretim ve geliştirme, sermaye harcamaları, yatırımlar, işletme sermayesi, potansiyel kazanımlar ve stratejik işlemlere harcayacak olan Netflix'in, borçlanma haberinden sonra hisse senedi fiyatlarında az da olsa bir düşüş yaşandı.

    Netflix yetkililerinin 16 Ekim'de verdiği demeçte, "Hızla büyüyen gelir tabanımız ve genişleyen faaliyet marjlarımızla, iç harcamalarımızı daha fazla içsel olarak finanse edebileceğiz. 2020 ve sonrasındaki yıllarla beraber yavaş yavaş serbest nakit akışımız pozitife doğru ilerledikçe; planımız, yatırım ihtiyaçlarımızı finanse etmek için yüksek verimli piyasayı kullanmaya devam etmektir.” açıklamalarında bulundular.

    Bu kadar büyük yatırımların ardından Netflix kullanıcılarının, yeni yapımların ne kadar kaliteli olacağı ve yeni yapımları ne zaman seyretmeye başlayacakları konusunda soru işaretleri içeren düşünceleri, gelecek günlerde cevaplanacaktır diye tahmin ediyoruz.



    https://techcrunch.com/2019/10/21/netflix-offers-2-billion-in-debt-to-fund-more-content-spending/ Yorum Yaz
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