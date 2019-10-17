Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix son çeyrek rakamlarını açıkladı

    Yoğun bir rekabetin ortasında kalan Netflix’in abone sayısını arttırması büyük önem taşıyor. Son çeyrek dönem raporlarında platform 7 milyon civarında abone kazanmış.
    2 sa.
    1,1b
    13
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çevrim içi içerik sektörünün lideri durumunda olan Netflix için yeni dönem sıkı bir rekabeti de beraberinde getirdi. Apple TV+ ve Disney+ karşısında firmanın performansı merak ediliyor. Bu bakımdan mali raporlardaki artış ve düşüşler önem taşıyor.

    Netflix toplam abone sayısı kaç?

    Netflix yılın üçüncü çeyrek raporuna göre platformun toplam abone sayısı 158.3 milyon yükseldi. Son çeyrekte 6.8 milyon yeni abone eklendi. Artış yatırımcılar tarafından yeterli bulunduğu için hisseler önemli bir yükseliş kaydetti ancak Netflix’in kendisi 7 milyon civarında abone bekliyordu.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi ve Apple Watch Series 5 bu gece satışa çıkıyor"

    Gelirler son çeyrekte 5.2 milyar dolara çıkarken yüzde 31 artış görüldü. Kar ise 665 milyon dolara çıktı ve yıl bazında yüzde 50 civarında artış yaşadı. Önemli bir kayıp yaşanan geçen çeyreğe göre ise iki kat artış söz konusu.

    Yılın ikinci çeyreği Netflix için kâbus gibi geçmişti. Özellikle ABD’de önemli bir kullanıcı kaybı yaşayan firmanın karı da en düşük seviyelere inmişti. Bu çeyrekte ABD’de 520 bin yeni abone kazanarak kayıpları telafi etti.

    Netflix’in kar elde etmesi büyük önem taşıyor zira orijinal içeriklere büyük yatırım yapan platformun 10 milyar dolara yakın bir borcu olduğu biliniyor. Firmanın kendisi de rekabet nedeniyle önümüzdeki dönemde durgunluk bekliyor. Apple ve Disney yanında Warner Media ve NBCUniversal da kendi platformlarını faaliyete geçirecek. Netflix’in mevcut çeyrekte 7 milyon abone kazanması bekleniyor.

     


    https://edition.cnn.com/2019/10/16/media/netflix-third-quarter-earnings/index.html Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. NBA'de kripto koleksiyonları dönemi 47 dk. Apple yaklaşan App Store Connect kesintisi konusunda geliştiricileri uyardı 1 sa. Mi Note serisi geri mi dönüyor? 1 sa. Motorola Moto E6 Play'in render görüntüleri ortaya çıktı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix son çeyrek rakamlarını açıkladı Sonraki Red Dead Redemption 2 PC versiyonundan 4K 60FPS kalitede görüntüler 3 sa. Samsung, kullanıcıların selfie'lerini Galaxy S10 5G ile uzaya gönderiyor 3 sa. 2si1 | PS5 hakkında bilinen her şey 3 sa. Mi Store'larda 18-19-20 Ekim kampanyası | DH takipçilerine özel çekiliş 4 sa. Hepsiburada Hepsiexpress ile market alışverişleriniz aynı gün kapınızda 4 sa. Harry Potter: Wizards Unite çevrimdışı kullanıcıların konumlarını izliyor 6 sa. Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi 6 sa. Oppo çift modlu 5G akıllı telefonunu bu yıl piyasaya sürecek 6 sa. Master & Dynamic yeni kablosuz kulaklık modellerini duyurdu 7 sa. Çin'in Mars'a göndereceği dev uzay aracı ortaya çıktı 7 sa. Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi kilidi açığını düzeltecek 8 sa. Apple Transporter uygulaması ile içerikleri tek bir kanaldan yükleyebileceksiniz 8 sa. iOS 13 kullanım oranı yüzde 50'ye ulaştı 8 sa. Bakan Yardımcısından Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili açıklama 9 sa. iPhone 11 serisi ve Apple Watch Series 5 bu gece satışa çıkıyor 10 sa. Audi'nin amiral gemisi elektriklendi: İşte plug-in hybrid motorlu A8 L 10 sa. Analogue Pocket el konsollarında yeni bir dönemi başlatabilir 11 sa. Arkeologlar, Mısır’da yapılan kazılarda 20’den fazla antik tabut buldu 11 sa. Volvo XC40'ın elektrikli versiyonu 408 beygir güçle geldi 12 sa. Uruguay ve Lihtenştayn'dan büyük blockchain hamlesi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Peugeot, 140 km menzile sahip elektrikli dağ bisikletini tanıttı
    DonanımHaber
    Bulgaristan, Volkswagen'e sunduğu teşviki ikiye katladı
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Losemi olan ikiz kardesime kemik iligi nakli icin acil kan bag...
    DH Forum
    Trumptan Erdogana mektup
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim