Netflix son çeyrek rakamlarını açıkladı

Çevrim içi içerik sektörünün lideri durumunda olan Netflix için yeni dönem sıkı bir rekabeti de beraberinde getirdi. Apple TV+ ve Disney+ karşısında firmanın performansı merak ediliyor. Bu bakımdan mali raporlardaki artış ve düşüşler önem taşıyor.

Netflix toplam abone sayısı kaç?

Netflix yılın üçüncü çeyrek raporuna göre platformun toplam abone sayısı 158.3 milyon yükseldi. Son çeyrekte 6.8 milyon yeni abone eklendi. Artış yatırımcılar tarafından yeterli bulunduğu için hisseler önemli bir yükseliş kaydetti ancak Netflix’in kendisi 7 milyon civarında abone bekliyordu.

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Gelirler son çeyrekte 5.2 milyar dolara çıkarken yüzde 31 artış görüldü. Kar ise 665 milyon dolara çıktı ve yıl bazında yüzde 50 civarında artış yaşadı. Önemli bir kayıp yaşanan geçen çeyreğe göre ise iki kat artış söz konusu.

Yılın ikinci çeyreği Netflix için kâbus gibi geçmişti. Özellikle ABD’de önemli bir kullanıcı kaybı yaşayan firmanın karı da en düşük seviyelere inmişti. Bu çeyrekte ABD’de 520 bin yeni abone kazanarak kayıpları telafi etti.

Netflix’in kar elde etmesi büyük önem taşıyor zira orijinal içeriklere büyük yatırım yapan platformun 10 milyar dolara yakın bir borcu olduğu biliniyor. Firmanın kendisi de rekabet nedeniyle önümüzdeki dönemde durgunluk bekliyor. Apple ve Disney yanında Warner Media ve NBCUniversal da kendi platformlarını faaliyete geçirecek. Netflix’in mevcut çeyrekte 7 milyon abone kazanması bekleniyor.