Netflix 2024 yılında yayınlayacağı içerikleri açıkladı: Hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

- Netfilix'in 2024'te yayınlayacağı içerikler
- Şubat
- Mart
- Nisan - Aralık
- Prömiyer tarihi belli olmayan içerikler
- Yorumlar
Netfilix'in 2024'te yayınlayacağı içerikler
Şubat
- One Day - 8 Şubat
- Love Is Blind 6. sezon - 14 Şubat
- The Vince Staples Show - 15 Şubat
- AlRawabi School for Girls 2. sezaon - 15 Şubat
- Ready, Set, Love - 15 Şubat
- Rhythm + Flow Italy - 19 Şubat
- Avatar: The Last Airbender - 22 Şubat
- Formula 1: Drive to Survive 6. sezon - 23 Şubat
- The Mire Millennium - 28 Şubat
Mart
- The Gentlemen - Günü belli değil
- The Netflix Slam - 3 Mart
- Hot Wheels Let’s Race - 4 Mart
- Full Swing 2. sezon - 6 Mart
- Supersex - 6 Mart
- The Signal LS - 7 Mart
- Young Royals 3. sezon - 11 Mart (birinci kısım); 18 Mart (seri finali)
- Girls5eva 3. sezon - 14 Mart
- 3 Body Problem - 21 Mart
- Is It Cake? 3. sezon - 29 Mart
Nisan - Aralık
- Ripley - 4 Nisan
- The Upshaws part 5 - 18 Nisan
- A Man in Full - Bahar
- Buying Beverly Hills 2. sezon - Bahar
- Bridgerton 3. sezon - 16 Mayıs (birinci kısım); 13 Haziran (ikinci kısım)
- That ‘90s Show 2. sezon - Yaz
- The Green Glove Gang 2. sezon - Yaz
- Arcane 2. sezon - Kasım
Prömiyer tarihi belli olmayan içerikler
- American Primeval
- Another Self 2. sezon
- Anthracite
- The Asunta Case
- The Believers
- Black Doves
- Bodkin
- Cobra Kai 6. sezon
- Crooks
- Dead Boy Detectives
- The Decameron
- The Diplomat 2. sezon
- Echoes of the Past
- Élite 8. sezon
- El Eternauta
- Emily in Paris 4. sezon
- The Empress 2. sezon
- Eric
- Exploding Kittens
- Furies
- Heartstopper 3. sezon
- Heeramandi: The Diamond Bazaar
- The Helicopter Heist
- Jentry Chau vs. The Underworld
- Jurassic World: Chaos Theory
- LaLiga 24
- Love Is Blind: Germany
- Love Is Blind: UK
- The Madness
- Mo 2. sezon
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Night Agent 2. sezon
- Nightmares and Daydreams
- No Good Deed
- One Hundred Years of Solitude
- Our Living World
- Our Oceans
- Outer Banks 4. sezon
- Outlast 2. sezon
- The Perfect Couple
- Perfect Match 2. sezon
- Rhythm + Flow 2. sezon
- Selling Sunset 8. sezon
- Senna
- Sprint
- Squid Game 2. sezon
- Supacell
- Sweet Tooth 3. sezon
- Terminator: The Anime Series
- Thank You, Next
- To Kill a Monkey
- The Ultimatum: Marry or Move On 3. sezon
- The Umbrella Academy 4. sezon
- Unsolved Mysteries 4. bölüm
- Unstable season 3
- Erin Foster show
- Katseye global girl group müzik serisi
- Mike Schur / Ted Danson komedi serisi
- Vikings: Valhalla 3. sezon
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.